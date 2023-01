La grande Une Le Beach Club contraint de baisser le rideau temporairement

​Le Beach Club à Saint-Gilles est fermé pour trois semaines. La célèbre boîte de nuit de l'Ermitage subit les foudres de la sous-préfecture de Saint-Paul en raison de la survenue d'incidents ayant mobilisé les forces de l'ordre.





Le Beach Club à Saint-Gilles fait les frais d'une fermeture administrative pour trois semaines à la pire des périodes, celle des derniers jours de décembre et des vacances estivales.



Vendredi 30 décembre, la discothèque informait sa clientèle qu’elle était contrainte de fermer "pour trois semaines" et "pour des raisons involontaires de notre part".



Un délai qui trahit généralement une décision préfectorale de fermeture administrative. Et c’est effectivement ce qui se passe pour le Beach Club actuellement.



"Le Beach Club a déjà fait l'objet d'une fermeture et d'un avertissement l'an dernier pour des problématiques de violences et de troubles à l'ordre public. En fin d'année 2022, les gendarmes ont encore dû intervenir à plusieurs reprises pour des faits de violences au sein de l'établissement et à ses abords", nous indique l’autorité préfectorale.



Après une phase contradictoire au cours de laquelle le gérant a été reçu par la sous-préfecture, une fermeture temporaire de trois semaines a donc été décidée. Cette durée de fermeture pourrait toutefois être réduite si l'exploitant s'engageait à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation d'un débit de boissons.





