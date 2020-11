Le Bâtonnier Maître Nathalie Jay réélue au collège ordinal

Communiqué conjoint des barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre



Les avocats du Barreau de Saint Denis et de Saint Pierre s’associent pour saluer la réélection de Madame le Bâtonnier Nathalie Jay au collège ordinal du Conseil National des Barreaux.



Chacun avait pu mesurer au cours du mandat précédent son engagement et son implication, y compris dans les temps de luttes et de troubles.



La conférence des Bâtonniers avait soutenu sa candidature.



Aujourd’hui, tous les avocats de la Réunion ont la fierté de voir l’une des leurs présente au niveau national.



Avec notre Confrère Nathalie Jay, qui fut Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint Pierre pour les années 2016 et 2017, troisième femme à être élue dans l’histoire du Barreau, la voix des Barreaux Ultramarins portera dans nos instances nationales.





Guillaume de Géry

Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint Denis



Normane Omarjee

Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint Pierre