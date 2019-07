<<< RETOUR La Réunion Positive

Le Bâti scolaire - Se former dans les meilleures conditions

Les jeunes représentent un atout précieux puisqu’ils sont l’avenir du territoire. Afin de leur offrir de bonnes conditions de travail et de réussite, la collectivité a engagé dès 2011 un grand plan de réhabilitation des lycées de l’île à hauteur de 350m€.



Les travaux réalisés chaque année dans les lycées visent à répondre à l’évolution des besoins pédagogiques, améliorer l’environnement de vie et de travail des lycéens et répondre à l’évolution des effectifs.



L’ensemble des travaux de réhabilitation réalisés porte sur :



➜ La mise aux normes « accessibilité handicapés »

➜ La rénovation thermique et énergétique

➜ La remise à niveau technique et réglementaire

➜ L’adaptation des locaux aux besoins et aux usages.



Actuellement, dix-huit lycées sont en cours de réhabilitation sur l’île et cinq nouveaux chantiers démarreront en 2020-2021. Deux nouveaux lycées sont également programmés :



➜ Le lycée Sud prévu à l’Étang Salé qui serait d’une capacité de 950 élèves à dominante pédagogique professionnelle : « hôtellerie et tourisme »

➜ Le lycée de l’Ouest qui serait d’une capacité de 900 élèves à option pédagogique « métiers de la mer ».



BON à SAVOIR

L’investissement très dynamique de la collectivité permet chaque année de consolider ou de créer plus de 600 emplois dans le secteur du BTP pour la réalisation des divers travaux.



Zoom sur :

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU BÂTI

Consciente des enjeux de protection de l’environnement, la Région s’est engagée dans un Schéma Directeur de l’énergie sur le Patrimoine (SDEP) qui décline des actions suivant trois axes :



➜ Le suivi des consommations et actions correctives lorsque des anomalies sont détectées

➜ La réduction de la consommation en évitant les gaspillages :

➜ La réalisation de travaux de remplacement des équipements existants par des équipements énergétiquement plus performants



