Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Bassin de vie de Saint-Paul centre retrouve une dynamique Nouvelle visite de terrain effectuée ce vendredi 23 septembre 2022 par le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, dans le Bassin de vie de Saint-Paul centre. Le premier magistrat va directement au contact des acteurs associatifs, des habitants et des partenaires en charge des Ateliers chantiers d’insertion (ACI).





Le soutien aux associations saint-pauloises représente un enjeu majeur. Le tissu associatif bénéficie d’un accompagnement financier de 4 millions d’euros en 2022. Ce montant élevé vise à mettre en lumière les talents, les créativités et les savoir-faire des structures associatives. Se positionner à leurs côtés constitue donc un signe fort pour encourager leur développement.



Le dialogue constructif engagé par le Maire de Saint-Paul avec ces acteurs qui connaissent parfaitement leur quartier permet de dégager des pistes d’amélioration pour répondre au mieux à leurs besoins quotidiens.



L’Adjointe au Bassin de vie de Saint-Paul centre, Céline CHAROLAIS, d’autres élu·es du Conseil Municipal : Salim NANA-IBRAHIM, Hélène ROUGEAU, Irchad OMARJEE, Jean MARCEAU, Denise DELAVANNE et des services municipaux assistent à ce déplacement découpé en plusieurs séquences. Grande Fontaine : un quartier en plein développement

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, en profite pour visiter la mairie annexe de Grande Fontaine. Il échange avec les citoyens, les acteurs associatifs et les services. L’occasion de faire le point sur les problématiques de ce quartier prioritaire de la Politique de la Ville.



La classe passerelle de l’école de Grande Fontaine participe à l’animation du secteur. Les parents et les enfants s’impliquent dans différentes actions. Saint-Paul compte six quartiers prioritaires. Par ailleurs, dès le 1er septembre, des travailleurs sociaux, un technicien de l’intervention sociale et familiale et un conseiller économie social et familial se déplaceront dans les Bassins de vie, y compris à la mairie annexe de Grande Fontaine. Un ACI pour recréer une forêt

La délégation se dirige vers un terrain de 3 hectares situé à proximité du site du Bassin Vital, classé zone humide d’importance internationale comme l’Étang Saint-Paul, labellisé RAMSAR. L’association Les Jardins de Fond Imar exploite ce lieu exceptionnel dans le cadre d’un Atelier chantier d’insertion (ACI).



L’association effectue un travail de fond pour recréer une forêt nourricière et médicinale où se trouvent déjà un site de nidification de papangues, des pierres de taille, un captage d’eau potable et un verger de mangues bicentenaires. L’ACI doit évoluer vers un incubateur où 15 agriculteurs s’installeront sur cette zone spectaculaire.



12 personnes employées en contrat à durée déterminée d’insertion s’y forment en agriculture biologique et en sylviculture. Cette forêt reconstituée ouvrira ensuite au public sous forme de parcours pédagogique, sportif et touristique. Chaque année, 5 000 arbres endémiques doivent être plantés et 5 nouvelles parcelles prêtes à planter de 1 000 mètres carrés seront aussi implantées.

L’objectif est de planter 20 000 arbres et 15 parcelles d’ici 5 ans explique la présidente de l’association, Coralie HOARAU. « Vous apprenez quelque chose au travers cette formation dont vous tirez un revenu. Vous participez à redonner un élan à ce site exceptionnel avec une régénération des espaces », souligne le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, aux ouvriers présents. Cet ACI dispose d’une enveloppe de 437 000 euros dont 28 000 € financés par la collectivité (financement des salaires des 12 employés).

Cette opération vise les 76% d’insertion. Une quinzaine d’ACI et des chantiers d’insertions sont prévus en 2022 dans les Bassins de vie. Dans plusieurs domaines (rénovation des équipements de proximité, multimédia-audiovisuel, recyclage, jardins partagés, agriculture biologique et raisonnée, propreté urbaine). Ce projet correspond à l’ambition de la Municipalité en la matière. Toutes ces forces vives participent à la dynamisation, au développement et au renouveau de ce territoire où la population s’élève à plus de 13 000 habitants. Après la visite du Bassin de vie de La Saline le 26 août dernier, ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans la dynamique d’hyper-proximité et de territorialisation de la Municipalité.Le soutien aux associations saint-pauloises représente un enjeu majeur. Le tissu associatif bénéficie d’un accompagnement financier de 4 millions d’euros en 2022. Ce montant élevé vise à mettre en lumière les talents, les créativités et les savoir-faire des structures associatives. Se positionner à leurs côtés constitue donc un signe fort pour encourager leur développement.Le dialogue constructif engagé par le Maire de Saint-Paul avec ces acteurs qui connaissent parfaitement leur quartier permet de dégager des pistes d’amélioration pour répondre au mieux à leurs besoins quotidiens.L’Adjointe au Bassin de vie de Saint-Paul centre, Céline CHAROLAIS, d’autres élu·es du Conseil Municipal : Salim NANA-IBRAHIM, Hélène ROUGEAU, Irchad OMARJEE, Jean MARCEAU, Denise DELAVANNE et des services municipaux assistent à ce déplacement découpé en plusieurs séquences.Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, en profite pour visiter la mairie annexe de Grande Fontaine. Il échange avec les citoyens, les acteurs associatifs et les services. L’occasion de faire le point sur les problématiques de ce quartier prioritaire de la Politique de la Ville.La classe passerelle de l’école de Grande Fontaine participe à l’animation du secteur. Les parents et les enfants s’impliquent dans différentes actions. Saint-Paul compte six quartiers prioritaires. Par ailleurs, dès le 1er septembre, des travailleurs sociaux, un technicien de l’intervention sociale et familiale et un conseiller économie social et familial se déplaceront dans les Bassins de vie, y compris à la mairie annexe de Grande Fontaine.La délégation se dirige vers un terrain de 3 hectares situé à proximité du site du Bassin Vital, classé zone humide d’importance internationale comme l’Étang Saint-Paul, labellisé RAMSAR. L’association Les Jardins de Fond Imar exploite ce lieu exceptionnel dans le cadre d’un Atelier chantier d’insertion (ACI).L’association effectue un travail de fond pour recréer une forêt nourricière et médicinale où se trouvent déjà un site de nidification de papangues, des pierres de taille, un captage d’eau potable et un verger de mangues bicentenaires. L’ACI doit évoluer vers un incubateur où 15 agriculteurs s’installeront sur cette zone spectaculaire.12 personnes employées en contrat à durée déterminée d’insertion s’y forment en agriculture biologique et en sylviculture. Cette forêt reconstituée ouvrira ensuite au public sous forme de parcours pédagogique, sportif et touristique. Chaque année, 5 000 arbres endémiques doivent être plantés et 5 nouvelles parcelles prêtes à planter de 1 000 mètres carrés seront aussi implantées.L’objectif est de planter 20 000 arbres et 15 parcelles d’ici 5 ans explique la présidente de l’association, Coralie HOARAU.Cette opération vise les 76% d’insertion. Une quinzaine d’ACI et des chantiers d’insertions sont prévus en 2022 dans les Bassins de vie. Dans plusieurs domaines (rénovation des équipements de proximité, multimédia-audiovisuel, recyclage, jardins partagés, agriculture biologique et raisonnée, propreté urbaine). Ce projet correspond à l’ambition de la Municipalité en la matière.





Dans la même rubrique : < > Séance de chant prénatal pour les futures mamans et les futurs papas Découvrez le planning des collectes de sang à St-Paul, du dimanche 25 au vendredi 30 septembre 2022