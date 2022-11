Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Bassin de vie de La Plaine Bois-de-Nèfles vers une nouvelle dynamique Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN, a réalisé une nouvelle visite de terrain ce vendredi 25 novembre 2022. Cette fois-ci, direction le Bassin de vie de La Plaine Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Le premier magistrat est allé à la rencontre des habitants, des acteurs du monde associatif et des partenaires en charge des Ateliers Chantiers d’Insertion. Visite.

Après le bassin de vie de La Saline en août puis de Saint-Paul Centre en septembre, ce vendredi 25 novembre marque un nouveau rendez-vous dans un bassin de vie, celui de La Plaine Bois-de-Nèfles. Une rencontre attendue qui s’inscrit dans la dynamique d’hyper-proximité et de territorialisation impulsée depuis plusieurs mois par la Ville de Saint-Paul.



Une fois encore, la Commune a démontré son soutien indéfectible aux associations de quartier qui jouent un rôle majeur. En effet, le tissu associatif bénéficie d’un accompagnement financier qui s’élève à 4 millions d’euros pour 2022. Une enveloppe qui permet de soutenir des talents, des créativités et des savoir-faire au sein des structures associatives si indispensables au développement du territoire, du bassin de vie et du quartier.



Toujours dans un souci de développement et du bien-être de la population, la Ville de Saint-Paul mène depuis plusieurs années un travail de collaboration étroite avec tous ces acteurs de proximité. Le but : répondre au mieux à leurs besoins quotidiens, à leurs attentes.



L’adjoint au Bassin de vie de La Plaine Bois-de-Nèfles, Yann Crighton, ainsi que d’autres élus : Martine GAZE (déléguée à l’agro tourisme et au développement des politiques des territoires et à la citoyenneté), Denise DELAVANNE (déléguée à la politique de la ville, à l’insertion par l’économie et au développement de l’économie Sociale et Solidaire), Huguette GRONDIN (déléguée au service civique) accompagnaient le Maire ainsi que des administratifs à ce déplacement découpé en plusieurs séquences.



La délégation s’est d’abord rendue en début d’après-midi sur le plateau noir de Bel-Air pour échanger sur un projet de marché forain. A quelques pas du CASE de Bel-Air, ce projet est attendu par la population qui souhaiterait ce service de proximité, créateur de liens. L’occasion pour le Maire et sa délégation de rencontrer l’association Aide entraide aux Saint-Paulois qui a l’idée originale de mettre en place un garage solidaire dans leur quartier. La Visite se poursuit avec la visite du vestige du Canal Lemarchand où un projet d’aménagement et d’agriculture est en discussion. Dans les hauteurs de Saint-Paul, les idées et autres initiatives ne manquent pas. Ce rendez-vous terrain a permis de se rendre de compte du potentiel de ce territoire notamment grâce aux associations à l’image de celles du quartier de Trois-Chemins et du collectif Trois Chemins.



D’ici la fin d’année, d’autres visites de Bassins de vie vont se dérouler.





Dans la même rubrique : < > Cimendef passe au orange Soirée de clôture pour le Festival du Film au Féminin