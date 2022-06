A la Une . Le Barachois fermé pour la Fête de la musique

Le CRGT annonce la fermeture du Barachois le mardi 21 juin de 18h à 2h du matin pour la fête de la musique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 08:40

Le communiqué :



Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, à l’occasion de la Fête de la Musique, le Barachois sera totalement fermé à la circulation le mardi 21 juin de 18h à 2h.



Il sera fortement conseillé d’emprunter la RN6 Boulevard Sud.



Des perturbations seront à prévoir aux abords du centre-ville, il est demandé aux usagers d’anticiper leur déplacement et d’éviter si possible le secteur après 16h.



