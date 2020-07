Le Bac sans stress ?

Les résultats du Baccalauréat sont tombés ! COVID oblige, il est basé sur le contrôle continu.



Je n'émets aucun avis sur sa valeur. Après tout, ces jeunes sont récompensés pour leur travail régulier tout au long de l'année.



Ce qui m'a interpellé , ce sont ces réflexions de jeunes candidats " ravis d'avoir échappé au stress de l'épreuve ".......



Mais où est l'Education, qu'elle soit nationale ou parentale, dans la gestion du stress ?



Beaucoup de nos enfants y sont confrontés dans la pratique de la compétition sportive dès le plus jeune âge.



Les sportifs se reconnaîtront



Sujet que j'ai traité sur ce site , il y longtemps. Je m'étais insurgé contre le remplacement des notes par une couleur ou une lettre.



Quand un marmaille doit s'élancer sur un tatami, dans un couloir d'athlétisme, un couloir de natation, sur un agrès de gym, il a la boule au ventre, et il connaît le stress .



La vie n'est pas un long fleuve tranquille . Elle est semée d'épreuves .



Mon inquiétude, c'est le futur bac.



Nos ados doivent connaître ce moment indescriptible de l'attente du bac, le ventre noué avant chaque épreuve, avant l'attente de l'affichage.



C'est la préparation à la vie, avec tous ses aléas, ses inquiétudes, ses moments de désespoir, ses moments heureux aussi.

Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous devons leur apprendre à voler de leurs propres ailes . Donc les préparer .



Et ensuite il ya le stress de la vie : admission aux grandes écoles , un emploi, puis la pression au travail, la tension relationnelle.

Le stress se niche partout.



Dans ce nouveau gouvernement, le Ministère des Sports est rattaché au ministère de l'Education Nationale !

C'est un déclassement de ce Ministère. C'est comme ça que je le vois.

Le Ministre, Jean-Michel Blanquer, devrait s'inspirer des valeurs véhiculées par le sport dans l'élaboration du nouveau Baccalauréat.



In fine, la gestion du stress fait partie de l'Education.