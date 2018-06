La grande Une Le Bac 2018 commence ce matin par l’épreuve de philo

Le baccalauréat 2018 est lancé ce lundi matin dès 10h avec la première et traditionnelle épreuve de philosophie. Avant le coup d'envoi, le recteur Velayoudom Marimoutou s'est rendu au lycée professionnel Isnelle Amelin à Sainte-Marie, afin de saluer l’équipe éducative impliquée dans l’organisation des examens, avant de se rendre au lycée Paul Moreau de Bras Panon, où il a lancé officiellement l’épreuve de philosophie.

Les candidats des filières du bac général et du bac technologique doivent plancher sur l’un des trois sujets au choix. Il leur sera proposé ce matin deux sujets de dissertation ou une explication de texte. Le tout doit être bouclé en 4 heures !



Les lycéens de l’île de La Réunion passent cette épreuve en même temps que leurs camarades de métropole qui eux, découvriront leur sujet d’examen à partir de 8H du matin…



Quels sujets découvriront les futurs lauréats de la session 2018 ? Les sujets seront-ils marqués par l’actualité de ces derniers mois, histoire de voir si les candidats auront, en plus de leur sens de la réflexion, porté leur regard sur le monde. Les candidats des filières du bac général et du bac technologique doivent plancher sur l’un des trois sujets au choix. Il leur sera proposé ce matin deux sujets de dissertation ou une explication de texte. Le tout doit être bouclé en 4 heures !Les lycéens de l’île de La Réunion passent cette épreuve en même temps que leurs camarades de métropole qui eux, découvriront leur sujet d’examen à partir de 8H du matin…Quels sujets découvriront les futurs lauréats de la session 2018 ? Les sujets seront-ils marqués par l’actualité de ces derniers mois, histoire de voir si les candidats auront, en plus de leur sens de la réflexion, porté leur regard sur le monde.

En attendant de connaître les sujets de la cuvée 2018, replongeons-nous dans les sujets de l’an dernier.





En série L : Littéraire



1er sujet : Suffit-il d’observer pour connaître ?

2ème sujet : Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?



En série ES : Economique et sociale



Sujet 1 : La raison peut-elle rendre raison de tout ?

Sujet 2 : Une oeuvre d’art est-elle nécessairement belle ?



En série S : Scientifique



Sujet 1 : Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?

Sujet 2 : Peut-on se libérer de sa culture ?



En série Technologique



Cas exceptionnel en 2017, suite à une fuite des sujets observés par le ministère de l’Education, les élèves ont dû composer sur des sujets de secours. Leur épreuve avait débuté avec une heure de retard. Les sujets de secours utilisés l’an dernier :



Sujet 1 : Y a-t-il un mauvais usage de la raison ?

Sujet 2 : Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?



Charline Bakowski sur place

Zinfos974 Lu 873 fois





Dans la même rubrique : < > Bac 2018 : Les sujets de l'épreuve de philo