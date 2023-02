Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Baby Bus accueilli au CASE Citerne Troussaille Ce lundi 6 février, le Case Citerne Troussaille à La Saline a accueilli le Baby bus itinérant. Le Baby bus représente un nouveau mode d’accueil proposé sur le territoire de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants. Il s’agit d’une crèche multi-accueil itinérante. L’association Baby bus BABYLAND gère cette structure. Ce service d’accueil ponctuel s’adresse à toutes les familles.



Saint-Paul a d’ailleurs été titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF. Cette distinction valide la stratégie de la Ville menée en faveur de la petite enfance. Pour rappel, ce Baby bus constitue un projet mené en étroite collaboration avec les partenaires de la Ville et fortement soutenu par l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental. C’est en musique et autour d’un petit-déjeuner de bienvenue que l’équipe du Baby Bus itinérant de l’association Baby Land a accueilli les familles pour l’inscription et l’adaptation des enfants sur le site de citerne Trousaille à La Saline. Une belle aventure qui commence avec cette crèche itinérante afin de répondre au mieux aux besoins des familles. Le Baby bus fonctionnera quatre jours, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, à l’exception du mercredi. Cette crèche itinérante proposera prochainement un accueil occasionnel ou régulier pour 12 enfants âgés de 5 mois à 5 ans sur plusieurs sites. L’activité débutera sur trois sites au CASE citerne Troussaille, à la Maison des associations du Guillaume et au CASE de Saint-Gilles-les-Hauts.Les pré-inscriptions sont ouvertes au 06 93 93 26 75 et par mail (pderby@babyland.re).Le véhicule tout équipé se compose d’une cuisine, du wi-fi et d’une table de change. Les équipes de professionnels de la petite enfance installeront le matin les jeux et le mobilier. Le but est aussi d’aller au plus près de la population.Les besoins de garde pour les enfants de moins de 3 ans à Saint-Paul existent. Près de 400 familles sont sur liste d’attente des crèches. C’est pourquoi ce mode de garde multi-accueil itinérant adapté au territoire est lancé. Cela permettra de rompre l’isolement géographique, culturel et social.Ce mode de garde alternatif répond aux besoins des enfants (socialisation, apprentissage de la vie en collectivité) et aux contraintes des parents (rendez-vous ou démarches administratives) et favorise l’insertion et l’inclusion sociale.De plus, un autre enjeu vise aussi à renforcer le service d’accueil d’ultra-proximité et d’accompagner au mieux la fonction parentale en renforçant le lien social. Tous ces objectifs correspondent à l’ambition de la Municipalité dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité.Saint-Paul a d’ailleurs été titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF. Cette distinction valide la stratégie de la Ville menée en faveur de la petite enfance. Pour rappel, ce Baby bus constitue un projet mené en étroite collaboration avec les partenaires de la Ville et fortement soutenu par l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental.





