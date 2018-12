Le BTS Communication du Lycée Leconte de Lisle organise un Forum des Métiers

Le lycée Leconte de Lisle a organisé un Forum des Métiers en partenariat avec le Rotary Club de St-Denis Florebo ce vendredi 7 décembre. Cet évènement avait pour objectif d’accompagner les lycéens dans leur future orientation, une étape clé dans la construction de leur projet d’études.



Une soixantaine de professionnels issus de différents secteurs d'activités (arts, défense, santé...) ont répondu présent. Les élèves de première et de terminale ont pu les rencontrer et leurs poser des questions sur leur quotidien, leur parcours ; une occasion également de découvrir des métiers qui leur étaient peu connus.



Les professionnels et les élèves ont été ravis de ce moment d'échange. Cette 2ème édition a rencontré un franc succès comme en témoigne une intervenante, assistante sociale : “C’est très intéressant de voir qu’il y a encore des jeunes motivés par ce métier. Ce fut un réel échange entre intervenants et élèves, leurs questions étaient très pertinentes !”.