A la Une . Le BQP 2023 résiste à l'inflation

La version 2023 du Bouclier Qualité Prix (BQP) a été dévoilée ce mercredi matin en préfecture. Le dispositif de lutte contre la vie chère dans les territoires ultramarins se voit élargi à de nouveaux produits et comprend de nouveaux engagements pour éviter les ruptures de stocks. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 11:43





Le préfet de La Réunion a souhaité saluer le "résultat de très nombreuses séances de travail." Jérôme Filippini a déclaré : "Nous avons obtenu trois résultats très positifs et nous allons signer un BQP+ dont le prix n'augmentera pas pour le même nombre de produits."



Le Bouclier Qualité Prix 2023 s'élèvera à 348 euros pour 153 produits. 10 produits du panier péi vont être modifiés suite à la consultation de l'avis de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus.



22 produits de bricolage vont être ajoutés au Bouclier Qualité Prix. Retrouvez la liste ici







Mis en place dans les Outre-mer pour garantir un rapport qualité/prix sur une liste de produits de grande consommation, le BQP (bouclier qualité prix) est retravaillé chaque année, avec le concours de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR). Cette année, le dispositif connaît un renforcement malgré l'augmentation de 7,2% sur un an des prix de l’alimentaire.Le préfet de La Réunion a souhaité saluer le "résultat de très nombreuses séances de travail." Jérôme Filippini a déclaré : "Nous avons obtenu trois résultats très positifs et nous allons signer un BQP+ dont le prix n'augmentera pas pour le même nombre de produits."Le Bouclier Qualité Prix 2023 s'élèvera à 348 euros pour 153 produits. 10 produits du panier péi vont être modifiés suite à la consultation de l'avis de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus.