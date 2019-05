zautos974.com

Le BMW X7 à la Réunion : un vaisseau familial hors normes !

Dans la famille X, je demande le 7… Ou dans la famille 7, je demande le X… Les Réunionnais amoureux de SAV (Sport Activity Véhicle) ont désormais la possibilité d'opter pour le modèle le plus gros et le plus luxueux de l'histoire de BMW…





Pour lire la suite, cliquer ici… Vous le croiserez très certainement sur la route. Le premier BMW X7 à peine arrivé sur l'île, a trouvé preneur. Et c'est lors d'une soirée privée dans un hôtel chic de l'ouest qu'il sera livré à son heureux propriétaire (père d'une famille nombreuse), l'occasion, quelques heures avant, d'une présentation presse du vaisseau amiral badgé X de BMW.

Jean Pierre Vidot