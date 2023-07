Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le 54ème Tour Auto : Info routes fermées







5 zones réservées au public seront mises en place sur le parcours par l’organisation. Elles seront matérialisées par des rubans verts et éloignées des zones de freinage afin de suivre les deux spéciales en toute sécurité. Nous vous invitons à rejoindre à cet effet ces zones vertes que vous pouvez découvrir dans le détail sur le site de l’ASA REUNION : A cet effet, un arrêté municipal interdit la circulation, l’arrêt et le stationnement du samedi 29 juillet à 17h30 jusqu’au dimanche 30 juillet à 2h00 du matin sur le CD13 pour la partie comprise entre le chemin Quatre Sous et le CD12 et sur le CD12 à l’angle du CD13 jusqu’au carrefour RD 12/Sortie RN1-RT Nord.Outre les panneaux de signalisation, des signaleurs seront positionnés aux intersections sur le parcours. Les voitures arriveront au départ de l’étape 9 à 19h23. Les 130 bolides parcourront alors les 14,4 km jusqu’à Colimaçons dans le sens sud/nord.Entre les deux spéciales ils rejoindront au fur et à mesure le parc de regroupement du gymnase de Stella pour effectuer l’assistance technique et les changements pneumatiques qui s’imposeront avant la seconde spéciale dont le départ sera donné à 22h08. Le parc fermé de Stella sera sécurisé dès la fin de l’après-midi de ce samedi 29 juillet avant l’arrivée des bénévoles en tout début de soirée.5 zones réservées au public seront mises en place sur le parcours par l’organisation. Elles seront matérialisées par des rubans verts et éloignées des zones de freinage afin de suivre les deux spéciales en toute sécurité. Nous vous invitons à rejoindre à cet effet ces zones vertes que vous pouvez découvrir dans le détail sur le site de l’ASA REUNION : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RgRJHwsAwS35BttWQTNF995CnRaEOmo&ll=-21.146805154589877%2C55.344193339764416&z=12 Les fans de rallye seront ravis de retrouver la mythique épreuve de Colimaçons samedi soir à Saint-Leu.





