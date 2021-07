A la Une . Le 52e Tour Auto maintenu malgré les mesures sanitaires

Avec le retour du couvre-feu et de certaines mesures sanitaires, certains évènements risquent de se voir annuler. Ce n’est pas le cas du 52e Tour Auto qui se déroulera bien du 22 au 25 juillet. L’Association Sportive Automobile de La Réunion confirme le maintien de l’épreuve et communique les mesures qui seront adoptées lors de la course.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 08:08

Le communiqué :



Ces derniers jours au vu de la situation sanitaire et de l'intervention attendue du Préfet de La Réunion hier, l'ASAR avait assidument travaillé sur une révision possible de son organisation du 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion, avec un renforcement des mesures et protocoles sanitaires tout particulièrement, en vue d'obtenir l'accord pour que se déroule dans les meilleurs conditions possibles notre 52e Tour auto.



Nos contacts permanents avec les services préfectoraux ont permis, aussitôt faite la déclaration du Préfet mardi après midi, d'obtenir l'autorisation d'organiser notre épreuve, en y apportant les aménagements que nous avions nous mêmes préconisés préalablement.



La CDSR, dans sa réunion du 8 juillet dernier, avait donné son feu vert pour la tenue de notre compétition, et nous sommes particulièrement heureux d'annoncer aujourd'hui que le 52e Tour Auto va se dérouler, sauf évidemment si la situation se dégrade considérablement d'ici là et que d'autres restrictions majeures viennent alors remettre tout en cause d'une façon générale dans notre vie de tous les jours. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que personne ne peut présager aujourd'hui comment va évoluer la situation sanitaire si la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous face à cette pandémie n'est pas engagées efficacement au service du collectif.



En l'état donc, et à ce jour, voilà donc ci après les points sur lesquels nous travaillons pour appliquer un protocole sanitaire encore plus strict. Il est absolument nécessaire que les équipages, les spectateurs et tous ceux qui naviguent autour de notre sport et qui attendent impatiemment le 52e Tour auto, respectent ce protocole à la lettre si nous voulons que se tienne notre épreuve du 22 au 25 juillet.



- Application stricte et contrôlée du pass sanitaire à l'ensemble des participants du rallye. Un pôle de test covid sera mis en place dés les VA/VT pour les participants qui ne sont pas vaccinés ou qui ne pourront présenter un test négatif de moins de 48 h. Aucune personne gravitant officiellement sur ce 52e Tour auto ne pourra apporter directement sa contribution s'il ne possède pas un pass sanitaire en bonne et due forme.



- L’accès au parc d'assistance et le nombre d’intervenants seront limités tout en veillant à respecter le rôle de chacun afin que sur le plan sportif et technique, les équipages puissent être encadrés comme d'habitude en vue de l'épreuve.



- Le 2e passage de Renaissance (vendredi soir 23 juillet) est annulé. Un additif sera communiqué aux équipages prochainement.



Vous l'avez compris, l'ASA Reunion a beaucoup travaillé sur ce dossier depuis de nombreuses semaines pour que se tienne le 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion.



A ce jour, nous y sommes arrivés, mais la situation reste fragile . Notre sens des responsabilités doit nous permettre, tous, de faire les efforts nécessaires pour que la situation ne se dégrade pas davantage et que le développement du virus soit maitrisé et recule rapidement. Un réajustement du protocole sanitaire pourrait être rendu nécessaire suite aux décisions qui seront communiquées le 21 Juillet par Monsieur le Préfet de la Réunion.



Nous comptons sur votre bon sens et sur votre passion pour le sport automobile pour que nous puissions, organisateurs, équipages, spectateurs, pratiquer dans une dizaine de jours notre sport favori, et démontrer que les autorités ont eu raison de nous faire confiance.



Bien sportivement



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur