Le 4e système baptisé de la saison se nomme Danilo

Deux systèmes dépressionnaires sont en cours à l’est de La Réunion. L’un d’eux a été baptisé Danilo, mais ne représente aucune menace pour La Réunion. Cette tempête tropicale pourrait rencontrer un autre système dépressionnaire et créer l’effet fujiwhara.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 1 Janvier 2021 à 17:42 | Lu 1630 fois

En passant au stade de tempête tropicale modérée, le système dépressionnaire situé à l’est-nord-est de La Réunion a gagné le droit d’être baptisé. Danilo se trouve actuellement à 2050 km des côtes réunionnaises et ne représente aucune menace pour La Réunion.



Toutefois, un autre système dépressionnaire se trouve à 2800 km à l’est de La Réunion. Les météorologistes estiment probable que les deux systèmes se rencontrent et former un effet fujiwhara, rendant la trajectoire très incertaine.





Bulletin du 01 janvier à 16h25 locales de La Réunion (15h25 locales de Mayotte) :



Des systèmes dépressionnaires sont actuellement présents sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.





Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 6 (DANILO)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 996 hPa.

Position le 01 janvier à 16 heures locales: 11.6 Sud / 72.3 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 2050 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2950 km au secteur: EST

Déplacement: Quasi-stationnaire.



Informations sur le système :

1) Le système 06 a été baptisé DANILO à 0900UTC dans le service météorologique mauricien. DANILO est donc maintenant une tempête tropicale modérée.



2) Au cours des prochains jours, ce système va rester loin de toutes terres habitées. A partir de ce week-end, il pourrait interagir avec le système 05 situé plus à l'Est (effet fujiwhara), ce qui va rendre l'évolution de sa trajectoire et de son intensité très incertaine.



3) Le système résultant de ce mélange entre le système 05 et DANILO va poursuivre sa trajectoire vers l'Ouest.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 02/01 à 16h locales, par 11.3 Sud / 73.5 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 03/01 à 16h locales, par 14.6 Sud / 76.0 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 04/01 à 16h locales, par 16.8 Sud / 75.4 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 05/01 à 16h locales, par 17.7 Sud / 73.3 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 06/01 à 16h locales, par 18.0 Sud / 69.9 Est



-------------------------------------------------



DEPRESSION TROPICALE numéro 5

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 85 km/h.

Pression estimée au centre: 999 hPa.

Position le 01 janvier à 16 heures locales: 14.4 Sud / 81.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 2800 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3910 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 11 km/h.



Informations sur le système :

1) Le système 05 est classé en dépression tropicale et évolue en direction de l'Ouest-Sud-Ouest



2) Au cours des prochains jours, ce système va rester loin de toutes terres habitées. A partir de ce week-end, il pourrait interagir avec la Tempête Tropicale Modérée DANILO, situé au Sud de l'archipel des Chagos (effet fujiwhara), ce qui va rendre l'évolution de sa trajectoire et de son intensité très incertaine à ce jour.



3) Le système résultant de l'interaction entre les deux systèmes (système 05 et la Tempête Tropicale Modérée DANILO) va poursuivre sa trajectoire vers l'Ouest, avec une tendance à l'intensification.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 02/01 à 16h locales, par 15.2 Sud / 77.5 Est.



SE DISSIPANT,

Centre positionné le 03/01 à 16h locales, par 14.8 Sud / 73.7 Est.



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



