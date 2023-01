Communiqué Le 31 janvier, cela concerne tout le monde

Communiqué du bureau de presse du PCR : Par N.P - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 14:29





Les raisons principales ont déjà été exposées dans notre communiqué du 16 janvier où nous rappelions l’expérience réunionnaise du départ en préretraite volontaire pour favoriser l’embauche d’un jeune. La taxation des superprofits est aussi une piste intéressante.



Deux autres éléments sont à retenir.

Après l’élection du Président de la République, le peuple ne lui a pas donné de majorité parlementaire. Preuve qu’il a été élu par défaut. Son programme n’a donc plus de légitimité. Mis en minorité sur son dernier mandat, il choisit le passage en force, en abusant du 49-3. En 6 mois, seulement, par le truchement de son gouvernement, il l’a déjà utilisé 10 fois. Cela ne s’est jamais vu. Il peut encore l’utiliser sur le dossier retraite. Il faut réparer cette faille démocratique. L’union la plus large est la réponse juste et populaire. Mercredi 25 janvier, les syndicats étaient auditionnés à l’Assemblée Nationale. Ils ont réaffirmé leur unité pour rejeter la réforme de retraite. C’est tellement rare qu’il faut surligner. Le président de la République doit respecter le peuple souverain.

Le 31 janvier, cela concerne tout le monde : soyons présents à Saint Denis ou à Saint Pierre.



