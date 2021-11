Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Le 30ème Congrès de l’ACCD’OM Le 30ème Congrès de l’ACCD’OM, Association des Communes et collectivités d’Outre Mer se tient jusqu’au 12 novembre. Hier matin, la Présidente de la Région Huguette BELLO était à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis pour la cérémonie d’ouverture. Etaient présents Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région Réunion, Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, Maurice Gironcel, Président de l’ACCD’OM, Georges Patient, Vice-Président du Sénat, Olivier Serva, Président de la Délégation Outre-mer de l’Assemblée Nationale - Philippe Rogier, Agence France Locale, Muriel Barascud, Chargée des Affaires Publiques DROM.

L’ACCD’OM, anciennement ACDOM (Association des Communes d’Outre Mer) existe depuis 1991. L’association, présidée par Maurice GIRONCEL, regroupe aujourd’hui 101 adhérents.



Hier matin, plus de 170 congressistes étaient présents. Ils viennent de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, de la Nouvelle Calédonie ou encore de la Polynésie Française.



Des temps d’échanges et de débats, ainsi que des visites de terrain rythmeront cette semaine. L’innovation et l’environnement seront au coeur du Congrès. D’autres sujets seront aussi évoqués comme la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage, la création d’emplois à travers l’économie circulaire, ou encore la résilience urbaine et architecturale. Ce Congrès donne l’occasion de partager les expériences des territoires et leurs spécificités et invite à réfléchir à la meilleure façon de surmonter les défis auxquels nous sommes tous concernés.



"Le monde se trouve à un moment sensible. Les travaux de la COP 26 a une nouvelle fois montré la gravité et les menaces qui pèsent sur l’humanité. L’Outre-mer apporte une grande richesse à la France.

Pour La Réunion, de nouvelles perspectives s’ouvrent. Nous avons l’obligation de nous engager dans la transition écologique et l’économie circulaire. Pour créer des emplois, nous avons le devoir de créer une économie sociale et circulaire.

Nous devons échanger nos expériences, nous enrichir de nos différences, mieux nous connaître. Nous devons être solidaires afin d’apporter des solutions ensemble à nos différentes problématiques spécifiques à nos territoires."

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion





