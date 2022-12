Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le 3 et 4 décembre : C’est la Fête de l’Agri-Culture à Barrage ! C’est parti pour la Fête de l’Agri-Culture à Barrage, la Saline ! Au programme de ce week-end : visite de la ferme, marché des producteurs (maraîchers, miel, café bourbon pointu), concerts, dégustations, balade à poneys ou en charrette bœuf.





Les signataires de la charte sont Jean-Bernard MARATCHIA, délégué régional aux affaires agricoles, Jean-François NATIVEL, conseiller départemental, Emmanuel SERAPHIN, Maire de Saint-Paul et Bruno ROBERT, 1er Vice-Président de la chambre d’agriculture de La Réunion. C’est donc en présence de plusieurs élus de la Ville que cette fête qui fait la part-belle à l’Agri-Culture à été inaugurée à Barrage « où le quartier est dynamique, où les agriculteurs et éleveurs sont présents. Il est de notre devoir de contribuer au développement, à leur coté, des circuits-courts afin de d’offrir une nourriture saine à nos enfants », précise Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul. Du 3 au 4 décembre, Barrage fête l’Agri-Culture ! Pour l’occasion, la charte de développement agricole a été signée entre le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la commune de Saint-Paul et la Chambre de d’agriculture de La Réunion. Cette charte est établie pour aider au développement agricole du territoire en soutenant les projets économiques, sociaux, environnementaux et territoriaux. Elle scelle un programme d’action à 6 ans notamment sur la sécurisation en eau, la préservation et valorisation du foncier agricole, les problématiques de construction en milieu agricoles, la sécurisation de l’exploitant et de l’exploitation agricole, la transmission et l’installation des exploitations agricoles, l’alimentation comme vecteur de développement agricole, l’appui aux pratiques culturales durables et innovantes.Les signataires de la charte sont Jean-Bernard MARATCHIA, délégué régional aux affaires agricoles, Jean-François NATIVEL, conseiller départemental, Emmanuel SERAPHIN, Maire de Saint-Paul et Bruno ROBERT, 1er Vice-Président de la chambre d’agriculture de La Réunion. C’est donc en présence de plusieurs élus de la Ville que cette fête qui fait la part-belle à l’Agri-Culture à été inaugurée à Barrage « où le quartier est dynamique, où les agriculteurs et éleveurs sont présents. Il est de notre devoir de contribuer au développement, à leur coté, des circuits-courts afin de d’offrir une nourriture saine à nos enfants », précise Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul.





