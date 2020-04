A la Une .. Le 2nd tour des Municipales "sûrement après l'été"





La mise en place des conseils municipaux des 30.000 communes où les maires ont été élus au 1er tour se fera quant à elle avant l'été, "au mois de juin et même si c'était possible un peu avant", a-t-elle indiqué.

Rappelons que le second tour a été reporté en raison de la crise du coronavirus. La date du report doit être fixée en fonction d'un rapport scientifique sur la situation sanitaire qui doit être remis le 23 mai au gouvernement. C'est ce que rappelait ce dimanche soir Edouard Philippe lors d'un point de situation exhaustif tenu pendant deux heures en compagnie du ministre de la Santé. Annoncé pour le 21 juin, le second tour des élections municipales devrait finalement se tenir "sûrement après l'été". C'est ce qu'à annoncé ce dimanche la ministre de la Cohésion des territoires et Relations avec les collectivités, Jacqueline Gourault, expliquant qu'il sera "difficile de tenir les élections au mois de juin".

Nicolas Payet







