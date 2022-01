Culture Le 2ème festival réunionnais de l’humour se prépare : le casting est ouvert

La 2ème édition du Réunion Comedy Fest, événement qui met l’humour péi en ler, se tiendra du 23 au 26 février. Les inscriptions au casting de participation sont d'ores et déjà ouvertes. Par N.P - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 10:27

Après une première édition réussie, le Réunion Comedy Fest prépare son deuxième RDV qui se tiendra du 23 au 26 février 2022. Si l’affiche complète est en cours de finalisation, les inscriptions au casting de participation sont ouvertes. Rencontre avec Julien De Ruyck, animateur et producteur de cet événement qui met l’humour péi en ler !



En 2020, on avait pu découvrir une scène mêlant humoristes nationaux et locaux pour le plus grand plaisir du public qui avait répondu présent. C’est ce pari fou que Julien De Ruyck propose de renouveler du 23 au 26 février à Saint-Denis, au Tampon et à Saint Gilles. « J’ai réalisé qu’il n’y avait plus de grand festival d’humour à La Réunion alors qu’il y a de nombreux humoristes et un public conquis par ce genre de spectacle. J’ai donc proposé en 2020 cette première édition du Réunion Comedy Fest qui a très bien marché. Nous voulons associer les humoristes expérimentés aux jeunes pour initier rencontres et découvertes, mais aussi pour se marrer ! », raconte le producteur.



Le Réunion Comedy Cast' est lancé ! Ouvert à tous, le casting va permettre la révélation comique de l'année ! « Cette première sélection est ouverte à tous les humoristes confirmés ou en herbe. L’important est d’être drôle et d’avoir envie de partager un moment ensemble. Certains auront déjà fait quelques spectacles, d’autres auront juste fait rire leur famille. Nous ne mettons aucune barrière ! », continue l’organisateur. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 5 février en envoyant un mail à



Le Casting aura lieu le 12 février au



Paré ou pas paré ?



