Société Le 2e RPIMa vous ouvre ses portes les 3 et 4 juin 2023

Après 10 années d'absence, le 2e RPIMa ouvre ses portes au public le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2023. La dernière édition avait eu lieu en 2013. À cette occasion, les militaires proposeront de nombreuses activités ainsi que des démonstrations de combat et de parachutisme. Voici leur communiqué : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 10:01

À l'occasion de ses 50 ans de présence à La Réunion (1973 - 2023), le 2e RPIMa renoue avec ses journées portes ouvertes, dix ans après la dernière édition (2013). Le régiment parachutiste a concocté une véritable fête populaire, avec des démonstrations militaires dynamiques, une grande variété d'animations pour tous et une tombola dotée d'une voiture, d’un scooter, d’un voyage A/R à Maurice et de nombreux autres lots. Les paras du 2 sont très heureux d'accueillir à nouveau le grand public dans leurs murs, alors rendez-vous les 3 et 4 juin prochains à la caserne CBA Dupuis, de 9h à 17h, l'entrée est GRATUITE, “alé di partou” !



Mémo



- Miss Réunion 2022 sur site samedi de 12h à 14h et dimanche de 15h à 17h pour la remise des lots de la tombola (16h)

- Parkings gratuits dans la ZAC Pierrefonds et voie de bus le long de l'enceinte militaire ouest

- Stationnement interdit sur l'ancienne RN1 et route de l'aéroport

- Navettes Alternéo gratuites toutes les 10 mn entre le Ciné Grand Sud et le régiment

- Espaces de restauration, food trucks et buvettes

- Animation musicale DJ MAALRO



Cinquantenaire



Le 2e RPIMa a pour origine historique le 5e bataillon de parachutistes d’infanterie coloniale créé à Tarbes le 1er février 1947, composé des premiers « paras coloniaux », de vétérans des « special air service » de la Seconde Guerre mondiale et d’éléments du groupement autonome Ponchardier formés pour l’Indochine. Spécialisé dans les opérations aéroportées délicates, son histoire va l'amener sur les zones de conflits de l’Extrême-Orient à l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Suez, Tunisie), puis des Comores au Rwanda. Dissout en 1962, il est recréé à Madagascar en 1965 et transféré à La Réunion en août 1973. En 2023, le régiment fête ses 50 ans de présence sur « l’île intense ».



Tombola



Organisée par l’association du 2e RPIMa, une grande partie des recettes de la tombola sera reversée aux associations d’entraide aux blessés. Tirage au sort dimanche 4 juin 2023 à 16h au 2e RPIMa, caserne CBA Dupuis, Pierrefonds. À gagner :

- une Toyota Yaris

- un scooter Peugeot Kisbee 50cc

- 2 billets d’avion Air Austral A/R Pierrefonds/Maurice

et de nombreux autres lots.



Avec nos Blessés



Les journées portes ouvertes du 2e RPIMa accueilleront également l'opération annuelle « Avec nos blessés 2023 » placée cette année sur le thème « La reconstruction, tous concernés ». Evénement phare au 2e RPIMa à cette occasion : le « Memorial Throwdown », qui permettra de récolter des dons au profit des blessés des armées.



Memorial Throwdown



- compétition de cross-training

- première édition de ce type (entièrement caritative) à La Réunion

- 144 athlètes

- tous les bénéfices iront au profit des blessés des armées à l'occasion de l'opération #AvecNosBlessés2023 (ANB2023)



Animations



- stands unités spéciales (groupe commando parachutiste, groupe d'assaut par mer, section d'éclairage et de reconnaissance)

- ateliers ludiques (plusieurs parcours commandos pour les grands et les petits, parcours en véhicule militaire P4, pêche aux canards, chamboule-tout, enveloppes surprises, photo équipé para, camouflage enfant, parcours vision nocturne)

- visite du détachement technique de matériel de parachutage et de largage

- démonstration de dépannage de véhicules militaires

- stands des partenaires privés, institutionnels et associatifs

- exposition sur les 50 ans du 2e RPIMa à La Réunion



Démonstrations



(les activités aériennes sont soumises aux conditions météorologiques)

• parachutisme - 9h30, 11h, 14h, 16h

• aérocordage (samedi 3 juin uniquement) - 10h45

• combat d'infanterie - 14h30

• techniques d'intervention opérationnelle rapprochée - 15h

• capacités cynotechniques - 11h30, 16h15



Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.