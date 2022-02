Actu Ile de La Réunion Le 2e RPIMa, l'AMS et l'AGIGN affinent leur collaboration en s'entraînant sur le scénario d'une tuerie de masse

Afin de parfaire leur collaboration, le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (2e RPIMa), l’antenne médicale sud (AMS) et l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de La Réunion ont effectué un entrainement conjoint. Le scénario ciblé était sur le thème d'une "tuerie de masse", indique le 2e RPIMa dans le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 10:28

"Après un premier entraînement commun en juillet, la fin d’année 2021 a été marquée par un nouvel entraînement conjoint entre le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (2e RPIMa), l’antenne médicale sud (AMS) et l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de La Réunion.



L’accent a été mis sur la coordination et la prise en charge des blessés, avec un scénario ciblé sur le thème "tuerie de masse" au village de combat Lebeurier (caserne CBA Dupuis). La cellule secourisme du régiment et ses opérateurs formés au sauvetage au combat niveau 2 (lesquels suivaient parallèlement un cycle de formation continue et de recyclage) ont été mis à profit autour du binôme médecin/infirmier leader et des 6 infirmiers évaluateurs.



Après une phase de combat localité très réaliste, appuyée par des fumigènes et du son, les équipiers de l’antenne GIGN ont déroulé leur mode d’intervention habituel (libération d’otage et assaut), assorti d’une phase de prise en charge des blessés inédite en interaction avec les personnels du 2e RPIMa.



Pour toujours plus de réalisme, les personnels affectés aux rôles de blessés avaient été préalablement grimés avec soin. L’expérience, très enrichissante, a permis de travailler en profondeur les protocoles avancés (bilans, perfusions, brancardages, etc) sous l’expertise des spécialistes de l’antenne médicale."















Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité