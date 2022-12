Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le 20 Désanm i résone dans les Bassins de Vie du territoire ! Fidèle au devoir de mémoire qui nous lie intimement à l’histoire de notre île avec la commémoration du 20 décembre et l’abolition de l’esclavage à La Réunion, la Ville de Saint-Paul a organisé des animations et des plateaux musicaux dans les différents bassins de vie du territoire pour célébrer cet anniversaire symbolique.

Pour célébrer le combat de nos ancêtres pour la Liberté, ce sont les quartiers de Saint-Paul qui étaient en fête à l’approche de la Fèt Kaf ! Ainsi, en proposant des animations partout sur le territoire communal, c’est à tous les Réunionnaises et les Réunionnais que la Ville de Saint-Paul et les associations Saint-Pauloises lançaient une invitation à venir célébrer le 20 Désanm dans les bassins de vie et dans le réseau de lecture publique ! À Trois Chemins, à Tan Rouge sur le Plateau Noir, à la Saline-les-Bains rue des Argonautes, le 20 Désanm la résoné dans les quartiers en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et des nombreux élus de la Ville. Au programme, entre autres : initiation au moringue, défilé de mode sur thème du 20 Désanm, prestation de danse, balades en charrette boeuf, jeux lontan, projection de film, atelier de fabrication d’instrument… Petits et grands ont pu profiter de multiples animations sur le territoire en attendant la journée du 20 Désanm !





