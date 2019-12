Le 20 Désamb dan kartié organisé par les associations

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Les quartiers vont vibrer au son du maloya. Avec des manifestations organisées pour commémorer pendant plusieurs jours l’abolition de l’esclavage. On va même jouer les prolongations jusqu’au dimanche 22 décembre.





Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les Après les Kabar Laparol, destinés au grand public et aux élèves des établissements scolaires, à Bois-de-Nèfles, Carosse, Grande Fontaine, au Bernica et à la Saline, les associations vont célébrer le 20 Désamb dans d’autres secteurs de Saint-Paul à partir du jeudi 19 décembre 2019.Les quartiers vont vibrer au son du maloya. Avec des manifestations organisées pour commémorer pendant plusieurs jours l’abolition de l’esclavage. On va même jouer les prolongations jusqu’au dimanche 22 décembre.Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les Kabar Laparol lancés depuis le 15 novembre dernier. Retrouvez-ci dessous le programme complet de ces multiples rendez-vous prévus pendant quatre jours.





Ti lamp, ti lamp, la commune saint-pauloise monte en puissance pour ce 20 Désamb. Car, en parallèle de ces manifestations dans les quartiers, le grand final de la fête de la Liberté se tiendra le vendredi 20 décembre sur l’emblématique Place du Débarcadère de Saint-Paul.



Restez en veille : on vous communique très bientôt le programme des festivités.



Date historique Ce 20 décembre représente en effet une date historique pour toute La Réunion. Notamment à l’occasion des 170 ans de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.



Festivités, transmission, mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire : voici les principales valeurs véhiculées par la célébration du 20 désamb. Saint-Paul i oubli pa ses valeurs et ses traditions !



Un autre Kabar Laparol se déroulera ce samedi 14 décembre à l'espace culturel Sudel-Fuma, de 9 à 12 heures. Toute le monde peut venir. Il faut être âgé de 7 ans minimum. Plus d'informations 02 62 46 76 41. L'artiste Krystof Langromme animera un atelier autour du Marronage.





