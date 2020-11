Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Le 1er salon virtuel des métiers de l’industrie pour les collégiens et les lycéens La Région et l’Académie organisent le 1er salon virtuel des métiers de l’industrie pour les collégiens et les lycéens

La Région Réunion, par sa nouvelle compétence liée à "l’information sur les métiers et l’orientation des jeunes" met en place des actions visant à mettre en lumière les formations et les métiers afin d’aider les jeunes Réunionnais à trouver leur voie.



Ainsi, la Région et l’académie de La Réunion organisent, le 25 novembre prochain, le 1er salon virtuel des métiers de l’industrie à destination des collégiens et des lycéens avec la mobilisation des différents acteurs de la formation et des filières. >>> Tu es collégien, lycéen ou parent d’élève ?

Connecte toi le 25 novembre à partir de 8:30 sur le www.regionreunion.com

Retrouve toutes les informations sur les métiers de l’industrie.

Ce salon 100% en ligne mettra un coup de projecteur sur les formations et les métiers de l’industrie (bois, BTP, électrotechnique, aéronautique, domotique...) , parfois méconnus ou délaissés par la jeunesse et pourtant pourvoyeurs d’emplois.



Ainsi, les acteurs des différentes filières seront connectés afin de présenter leurs domaines et répondre aux questions des jeunes connectés sur une plateforme développée pour l’occasion par un groupe national "ADIONA". Des formations du CAP au BTS seront présentées aux élèves de la 3ème à la Terminale et les échanges seront interactifs et animés notamment par des vidéos.



En pratique, le salon accueillera une vingtaine de stands thématiques. Chaque élève désireux d’obtenir une information claire, précise et rapide sur les métiers et les parcours de formation de ces filières pourra : - discuter en direct avec les enseignants présents par chat, visioconférence ou téléphone - accéder à de nombreuses plaquettes numériques informatives - visionner des vidéos de présentation en ligne - participer à des conférences thématiques...



Le salon sera accessible gratuitement en ligne depuis une tablette, un smartphone, un ordinateur... Le lien sera communiqué, à partir duquel chaque jeune et leurs parents pourront se connecter.



>>> Comment suivre le salon virtuel des métiers de l’industrie :

Le mercredi 25 novembre 2020 de 8h30 à 16h00

sur le

Ainsi, la Région et l’académie de La Réunion organisent,avec la mobilisation des différents acteurs de la formation et des filières.Ce salon 100% en ligne mettra un coup de projecteur sur les formations et les métiers de l’industrie (bois, BTP, électrotechnique, aéronautique, domotique...) , parfois méconnus ou délaissés par la jeunesse et pourtant pourvoyeurs d’emplois.Ainsi, les acteurs des différentes filières seront connectés afin de présenter leurs domaines et répondre aux questions des jeunes connectés sur une plateforme développée pour l’occasion par un groupe national "ADIONA". Des formations du CAP au BTS seront présentées aux élèves de la 3ème à la Terminale et les échanges seront interactifs et animés notamment par des vidéos.En pratique, le salon accueillera une vingtaine de stands thématiques. Chaque élève désireux d’obtenir une information claire, précise et rapide sur les métiers et les parcours de formation de ces filières pourra : - discuter en direct avec les enseignants présents par chat, visioconférence ou téléphone - accéder à de nombreuses plaquettes numériques informatives - visionner des vidéos de présentation en ligne - participer à des conférences thématiques...Le salon sera accessible gratuitement en ligne depuis une tablette, un smartphone, un ordinateur... Le lien sera communiqué, à partir duquel chaque jeune et leurs parents pourront se connecter.Le mercredi 25 novembre 2020 de 8h30 à 16h00sur le www.regionreunion.com







Dans la même rubrique : < > Visite de commune : Étang-Salé Lang Kréol 2020 : remise de prix