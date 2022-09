Communiqué Le 1er octobre : découvrez les TAAF au Kerveguen

Les TAAF et la ville de Saint-Pierre vous proposent un après-midi découverte des Terres australes et antarctiques françaises au Kerveguen. Au programme : une conférence de l’historien et écrivain Bruno FULIGNI et la projection du film L’Odyssée Antarctique. Par N.P - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 15:21

Le communiqué :



16h : conférence grand public de Bruno FULIGNI



Bruno FULIGNI animera une conférence : « Les Kerguelen, 250 ans de présence française ». L’occasion de se plonger dans les différents temps de l’affirmation de la souveraineté française sur l’archipel, de la quête du continent austral au développement de la science et la protection du patrimoine naturel.



Cet écrivain, historien, et maître de conférences à Sciences Po, est l’auteur de trente livres dont Tour du monde des terres françaises oubliées et plus récemment L’argot des manchots, un ouvrage linguistique et poétique totalement inédit permettant de partir à la découverte d’expressions qui se sont développées et se perpétuent dans les différents districts des Terres australes et antarctiques françaises.



17h30 : projection du film L’Odyssée Antarctique



L’Odyssée Antarctique, film réalisé par Djamel TAHI, retrace les expéditions polaires françaises de l’Année Géophysique Internationale qui se sont déroulées en antarctique de 1956 à 1958.



En décembre 1956, une poignée d’hommes accompagnés par l’explorateur polaire Paul-Émile VICTOR débarque en terre Adélie pour implanter deux bases. La base principale, baptisée Dumont-d’Urville, installée sur la côte, accueillera une vingtaine d’hommes. La seconde, petite station baptisée du nom de Charcot, est implantée à 320 km à l’intérieur du continent. Trois hommes, Jacques DUBOIS, Claude LORIUS et Roland SCHLICH, occuperont la station Charcot, une baraque de 24 m² enterrée sous la neige. Seuls, isolés du monde durant une année, sans aucune possibilité de relève, ces trois hommes vont mener des programmes scientifiques ambitieux pour tenter de percer les mystères de ce continent de glace. La Saint-Pierre, le 19/09/2022 2 mission Charcot a été sans conteste la plus risquée, la plus courageuse de toutes celles entreprises sur le continent blanc au cours de L’Année Géophysique Internationale. Aujourd’hui, pour ce film, les derniers témoins de cette aventure hors du commun se souviennent.



Infos pratiques :

RDV à la salle Le Kerveguen, à Saint-Pierre

16h : conférence de Bruno FULIGNI « Les Kerguelen, 250 ans de présence française »

17h30 : projection du film L’Odyssée Antarctique

Entrée gratuite, inscription sur le site du Kerveguen