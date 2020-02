Le 1er mars, marchons pour sauver la vie sur terre

En 2018, plus de 200 marcheurs avaient participé à une marche que nous avions lancée dans le cadre de la visite de Pierre Larrouturou, économiste français, proche du climatologue Jean Jouzel qui ont écrit ensemble l’ouvrage « Pour éviter un chaos climatique et financier ». Invité par le SIDELEC, Pierre Larrouturou avait tenu une conférence afin d’interpeller la population réunionnaise pour une meilleure prise de conscience sur l’urgence de sauver la planète face au réchauffement climatique, en partie accélérée par une trop forte production de gaz à effet de serre induite par l’activité industrielle carbonée.





L’événement « n’est pas qu’un slogan »



L’année suivante, à la demande des participants et des partenaires, nous avons renouvelé l’action citoyenne. Plus de 1200 marcheurs étaient présents. Lors de la conférence de presse de ce vendredi 20 février 2020 avec les partenaires pour la troisième édition, le conseiller municipal Guy Martin s’est félicité que l’événement « n’est pas qu’un slogan » au vu du succès.



Cette marche a pour objectif d’impliquer le public face à l’enjeu climatique qui nous impacte tous. Chacun à son niveau peut apporter sa contribution pour faire de La Réunion, une île verte. « On a bien trouvé 1000 milliards en 2008 pour sauver les banques. Va-t-on en trouver autant pour sauver la planète ? » a demandé l’élu, une question qui est un clin d’œil à Pierre Larrouturou.





Un parcours pour les Personnes à Mobilité Réduite



Cette année, la Marche fait 9 km, soit un parcours en boucle reliant les berges du village Desprez à la Chapelle Front de mer, en passant par le sentier littoral, pour revenir par le phare et le centre-ville. Pour les personnes à mobilité réduite, une boucle plus courte est prévue. Elles devront regagner le Bocage après un passage devant la caserne des pompiers.



Les participants sont invités à arriver dès 8H afin de récupérer leur tee-shirt. La Marche débutera vers 9H et sera précédé d’un échauffement.



Inscription : dvca@ville-saintesuzanne.re / 0692 30 57 00