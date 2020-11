A la Une . Le 1er concours de beauté LGBTQIA+ à La Réunion

Le comité Miss et Mister Beauty Réunion organise des castings du 1er au 14 décembre afin d'élire un roi et une reine de beauté LGBTQIA+. Par NP - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 14:47 | Lu 460 fois

Qui seront les premiers Miss et Mister Beauty de La Réunion ? Pour répondre à cette question, le comité à l'origine de l'initiative organise plusieurs castings dans chaque microrégion du 1er au 14 décembre. Les gagnants iront défendre le charme réunionnais lors du grand concours national. Cette finale sera télévisée.



Le comité Miss et Mister Beauty veut faire la promotion des droits LGBTQIA+ dans l’univers de la beauté et de l’élégance qui les exclut actuellement. L’association compte deux comités dont l’un est en métropole, l’autre à La Réunion.



Pour participer au concours, il faut mesurer au minimum 1m70, être âgé entre 16 et 25 ans et ne pas être inscrit dans un autre comité.



Les inscriptions se font par secteur géographique:



Nord: appelez Corine au 06.93.42.47.47

Ouest: appelez Raphaëlle au 06.92.39.72.91

Sud: appelez le président du comité au 06.93.81.92

Est: appelez Marina au 06.93.42.11.00



Pour tous les secteurs, le contact mail est : miss.misterbeautyreunion@outlook.fr













Publicité Publicité