A la Une . Le 1er cas du variant Omicron détecté à La Réunion

Un premier cas du variant Omicron, découvert en Afrique du Sud fin novembre, a été découvert à La Réunion. L'annonce a été confirmée ce matin sur les ondes de Réunion La 1ère. Ce nouveau variant, surveillé de près par les scientifiques, inquiète par son risque élevé de contagiosité. Par NP - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 08:16

Le premier cas porteur du variant Omicron (B.1.1.529) en France a été identifié à La Réunion, et dévoilé ce mardi matin. Il s’agit d'un homme d’une cinquantaine d’années, en déplacement professionnel. Le cas positif est parti du Mozambique en passant par l’Afrique du Sud avant de rejoindre Maurice, puis son île, La Réunion. L’homme a été testé le 20 novembre dernier et présentait des symptômes classiques liés au Covid-19. Les 5 autres cas suspects identifiés sont quant à eux négatifs au variant Omicron. . Les personnes concernées ont été placées à l'isolement.

Variant Omicron : Des cas suspects à La Réunion

En effet, l'Afrique du Sud, pays le plus touché par le variant B.1.1.529, a vu son nombre de contaminations au Covid-19 grimper à une vitesse fulgurante. Demoins de 300 par jour fin octobre, le nombre de cas est passé à près de 2500 le 25 novembre. Une soixantaine de cas du nouveau variant ont été découverts après séquençage. Ils sont situés dans une même région.



Face à la propagation particulièrement rapide de ce variant, de nombreux pays, dont la France, avaient déjà suspendu tous leurs vols en provenance d'Afrique du Sud.



