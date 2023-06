Sport Réunion Le 1er Salon du Trail, du Vélo et du Sport a ouvert ses portes à la Nordev

Le 1er Salon du Trail, du Vélo et du Sport de l’océan Indien a ouverte ses portes ce jeudi. Professionnels, membres de clubs, sportifs confirmés ou amateurs, vous avez jusqu'à dimanche pour arpenter les allées du salon avec ses plus de 50 exposants à la Nordev. Par PM - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 10:38