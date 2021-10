Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le 150ème anniversaire de la Commune de Paris célébré à Saint-Paul

Et voilà qu’une nouvelle fois s’ouvre une page de l’Histoire avec la célébration du 150ème anniversaire de la Commune de Paris.



Pour l’occasion, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, tient symboliquement à apporter un éclairage sur cette période méconnue.



C’est en effet une époque inédite d’insurrection du peuple Parisien. Cet événement historique et marquant de la capitale s’est déroulé sur un peu plus de deux mois, du 18 mars au 28 mai 1871, à la suite de la Guerre Franco-Prussienne.



Les maîtres-conférenciers, Raoul LUCAS, Mario SERVIABLE et Jean-Paul NANAGUET vous invitent tous les jeudis du mois de novembre à découvrir cette page de notre Histoire. Rendez-vous à 18h30 dans la Salle du Conseil Municipal.



La première conférence se tiendra ce jeudi 4 novembre. Raoul LUCAS animera la conférence intitulée “Une utopie mise en chantier”. Pour assister à ce cycle de conférences, il faut réserver au 0262 34 49 20.



Nous vous rappelons que le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires.



Dans une approche de vouloir apporter la Culture au plus près de tous, la Ville de Saint-Paul vous encourage à vivre et partager ces différents temps forts.







Dans la même rubrique : < > Anniversaires de mariage des époux Ellaya et Manthe Hommage au Docteur Bernard BOUCHARA