Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le 14 juillet commémoré à Saint-Paul Ce vendredi 14 juillet, la Ville de Saint-Paul a célébré “notre liberté. Il y a 234 ans, le peuple de Paris s’empare de la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions et de toutes les injustices, pour nous offrir la liberté dont nous disposons aujourd’hui. Cet évènement a annoncé la fin d’un régime, celui de la monarchie et l’avènement d’un autre, celui de la République. Trois mots fondamentaux ont forgé notre peuple : Liberté, Égalité, Fraternité. Aujourd’hui, ce sont ces valeurs républicaines que nous célébrons”, prononce Hélène ROUGEAU, élue déléguée aux affaires militaires, lors de son discours au Square de l’Appel du 18 juin 1940.





C’est en présence de Karine LEBON, Députée de la 2ème Circonscription, de Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller Régional, de Jeanne HOARAU, Conseillère Départementals, d’Éric NAUCHE, Ancien combattant d’AFN – Algérie, de Georges ROYER, Pupille de la Nation de la section des Anciens Combattants de Saint-Paul, de Hugues ZABERN, Président de la section locale des anciens Combattants et Victimes de guerre de Saint-Paul et de nombreux élu(e)s de la Ville que s’est déroulée cette commémoration du 14 juillet au monument aux morts, dans le Square de l’Appel du 18 juin.“Cette révolution française a laissé place ici à La Réunion à l’émergence de tout un système démocratique, notamment avec la création de l’Assemblée générale des habitants dès 1790. Au-delà des événements du 14 juillet 1789 et de ses conséquences, cette journée symbolise un nouveau mode d’intervention du peuple qui est devenu un acteur et non plus seulement un sujet.La Ville de Saint-Paul a voulu faire perdurer ce principe en instaurant le Conseil des Habitants, le conseil des Citoyens et le CCEJ, le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, afin de donner parole et pouvoir aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois, et ce, dès le plus jeune âge. Parce qu’il est important de renforcer la prise de discussions au sein de notre communauté, nous sommes aussi en pleine élaboration du Conseil Communal des Jeunes qui permettra aux collégiens et lycéens de prendre part au fonctionnement de la Ville. Chacun a le droit et le devoir de faire vivre et d’améliorer le fonctionnement de la Commune. Il est important de promouvoir la démocratie participative de proximité”, poursuit Hélène ROUGEAU.Pour honorer la mémoire de nos anciens combattants, ces “gardiens de la nation”, le groupe GOSPEL “Les Souls sisters” ont interprété La Marseillaise lors de l’hommage à la nation. L’orchestre “bann Fanfaronnèr”, composé d’anciens combattants, est venu clôturer la cérémonie.





