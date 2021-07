La grande Une Le 14-Juillet célébré avec un défilé aérien et un slam sur l'engagement de la jeunesse

Une cérémonie du 14-Juillet s'est déroule ce mercredi matin au Jardin de l’État. Par RL - MA - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 09:39





"Cette édition 2021 met particulièrement à l’honneur la jeunesse réunionnaise qui se fait exemple", exprime Jacques Billant. "Je ne saurais trouver de mots assez forts pour vous encourager à poursuivre vos combats, à les amplifier, à maintenir l’engagement qui est le vôtre pour faire société et, puisque la crise sanitaire est encore, malheureusement, devant nous, à unir vos forces pour vaincre collectivement ce virus". Pas de défilé ni de feu d'artifice pour célébrer le 14-Juillet, qui s'est déroulée une fois encore en pleine crise sanitaire. Mais une cérémonie était tout de même organisée ce mercredi matin, au jardin de l'Etat, pour commémorer la prise de la Bastille en 1789, symbole de fin de la monarchie absolue.Au programme de la fête nationale : un défilé aérien, un discours du préfet, la remise de diplômes, de décorations, mais aussi un slam sur l’engagement de la jeunesse réalisé par Lukas Maillot. Sans oublier la traditionnelle Marseillaise, interprétée par Karine Ferrere, accompagnée du guitariste Harry Emma."Cette édition 2021 met particulièrement à l’honneur la jeunesse réunionnaise qui se fait exemple", exprime Jacques Billant. "Je ne saurais trouver de mots assez forts pour vous encourager à poursuivre vos combats, à les amplifier, à maintenir l’engagement qui est le vôtre pour faire société et, puisque la crise sanitaire est encore, malheureusement, devant nous, à unir vos forces pour vaincre collectivement ce virus".