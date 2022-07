Le 14 Juillet célébré à La Réunion

La Fête nationale, également appelée "14 Juillet", est un jour férié en célébration de la République française. Elle a été instauré en 1880 mais le 6 juillet, pour célébrer la prise de la Bastille en 1789. La fête a finalement été déplacée d'une semaine et commémore plutôt la fin de la monarchie.



Un défilé militaire est organisé sur les Champs Elysées et sera à suivre dans la journée. Une parade est aussi organisée à Saint-Denis et sera diffusée en direct sur Zinfos974.