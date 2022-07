A la Une . Le 14 Juillet, c'est aussi le défilé des plus beaux chapeaux

L'absence de garden party n'aura pas empêché la parade des plus belles parures en ce jour de fête nationale. Et ce n'est pas qu'en raison de la pluie que les chapeaux étaient de sortie ce 14 juillet au Barachois. La fête nationale est l'occasion de voir un autre défilé, celui des chapeaux et autres bérets qui tentent, comme chaque année, de voler la vedette aux képis des différents corps d'armée. Retour en images sur ce défilé dans le défilé avec ces photos de Pierre Marchal. Par LG - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 12:37