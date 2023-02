Sport Réunion Le Réunionnais Angelo Merion s’envole pour le championnat d’Europe de street workout

Vice-champion de France 2022 en freestyle, Angelo Merion, 21 ans, participera aux premiers championnats d’Europe de la discipline à Amsterdam les 25 et 26 février prochains. Par NP - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 15:27

Le communiqué :



Depuis une dizaine d’années, le street workout se développe de manière exponentielle à travers le monde. Révélée au grand public notamment grâce aux vidéos sur Youtube de l’Américain Hannibal for King, la discipline compte de plus en plus d'adeptes et en France les collectivités investissent massivement dans des parcs dédiés à cette pratique qui allie musculation, gymnastique et acrobatie.



La fédération nationale de street-workout et calisthenics (FNSWC) structure cette discipline sur l'ensemble du territoire Français Outre-Mer y compris.



Suite aux championnats de France qui se sont déroulés le 17 septembre 2022 sous la canopée de Chatelet les Halles (Paris), ce sont 18 athlètes dont 4 féminines qui se sont qualifiés pour les championnats d’Europe qui se dérouleront les 25 et 26 février au parc des expositions RAI d’Amsterdam (Pays-Bas) et où plus de 150 athlètes issus de 15 délégations s’affronteront.



Cet évènement de classe internationale accueillera des compétitions de street workout freestyle, set & reps, street lifting, ainsi que des ateliers et conférences animées par les meilleurs experts Européens.



Cet événement a, en outre, reçu le soutien du programme de l’Union Européenne ERASMUS + SPORT, qui permet aux jeunes, aux acteurs de jeunesse et acteurs dans le domaine du sport de faire l’expérience d’une mobilité, tout en développant des compétences personnelles et professionnelles.



Les outre-mer seront représentés par le Guadeloupéen Daryl POLOR et le Réunionnais Angelo MERION, respectivement champion et vice-champion de France de street workout freestyle.