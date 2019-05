Courrier des lecteurs Laurent Wauquiez, bouc émissaire ?

A entendre les diverses analyses des commentateurs journalistes, éditorialistes, et autres élus défaitistes, la droite est morte et enterrée ad vitam aeternam. Une analyse moins partisane s’impose.



Dressons le décor, si vous le voulez bien :

Macron dézingue, lors des présidentielles, tous les partis traditionnels et historiques en amenant un sang nouveau: lui….. et un programme rénovateur et néanmoins démagogique. Il est vrai de constater que les partis traditionnels n’avaient plus de lucidité, faute de n’avoir pu se renouveler, voire de s’adapter aux diverses évolutions sociétales.



Macron, l’homme sans expérience du terrain, sans expérience d’élu local, sans avoir écouté ni entendu le "peuple", ceci sans connotation péjorative, s’est imposé par défaut. Oui, et je le regrette. Celui-ci a dénigré le rôle prépondérant des maires, se plaçant ainsi comme seule ressource politique même pas dans l’alternance, mais dans l’objectif d’une reconstruction de la France. C’est là où il s’est planté !



Macron a été remisé à une seconde place par rejet de ce qu’il représente. Il a été révélé, par les journalistes, que les militants LAREM avaient reçu comme consigne, lors de l’annonce de leur défaire face aux télévisions, d’afficher une mine réjouie. Macron a toujours joué du pipo, mais cette mise en scène l’ a trahi. Pipo il est, pipo, il restera !



La conclusion c’est que dans son challenge contre Marine Le Pen, il a perdu. Il a voulu imposer aux Français une joute pour diaboliser MLP, concentrant de ce fait une élection en un duel, et il a perdu. David contre Goliath ! Mais David, cette fois, a sombré !



Le Roquet Bourbon, celui qui mord tout ce qui passe à proximité, a subi une défaite cinglante. Et pas un éditorialiste ne le relève ! mais où est l’impartialité des commentateurs ?



Ce premier chapitre étant exposé, revenons à Laurent Wauquiez.



Lors de notre défaite aux dernières élections (je suis RPR de l’ancienne génération, la vraie, celle où nous avions des hommes politiques engagés et courageux, même à La Réunion), je n’ai pas invectivé notre parti, l’UMP devenue LR.

Tout est une question d’Homme et de conjoncture.



Le temps est venu à la modernisation de notre parti, tout comme il s’est agi du PC, du PS, de lutte ouvrière et autres…….partis en déconfiture. Nous avons cru au LR nous adapter à cette politique et apporter un programme nouveau . Pour rappel, le nouvel LR a élu avec 76, 6 % des adhérents en faveur de Laurent Wauquiez pour en prendre la direction. Ce fut un plébiscite ! Lourde charge pour LW que de rassembler un parti implosé. Mais il a essayé en tentant des rapprochements, mais l’électorat n’était pas prêt.



LW a joué ce renouvellement en positionnant François-Xavier Bellamy en tête de liste aux européennes. Bellamy n’a pas démérité. Il a bien conduit sa liste, mais en face, il avait un désaveu de la politique actuelle. Il en a été le révélateur malgré lui.



En conclusion, Emmanuel Macron a été rejeté pour son positionnement abracadabrantesque contre Marine Le Pen.

La Droite n’est pas morte, loin s’en faut. Le Président du Sénat s’y attelle. Wauquiez conservera son poste avec une politique nouvelle. Il a compris !



Le nouvel indicateur sera les municipales. Ne nous leurrons pas, le report d’intentions de vote et de votes ne sera pas le même.



Alain Nivet





