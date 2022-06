A la Une . Laurent Virapoullé commente le bilan de Jean-Hugues Ratenon

Laurent Virapoullé est candidat aux élections législatives 2022 sur la cinquième circonscription. Il réagit au bilan présenté par Jean-Hugues Ratenon. Voici le communiqué de Laurent Virapoullé : Par NP - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 10:49

Dans un article du journal Zinfos paru ce samedi 4 juin, Jean Hugues RATENON député sortant se dresse lui-même un bilan élogieux de son action pendant 5 ans.



On n’est jamais si bien servi que par soi-même en effet, mais les Réunionnais méritent de savoir quel est le vrai bilan en termes d’action qui ont changé le vie des Réunionnais : Le bilan est proche du zéro absolu !



Mr Ratenon se vante surtout d’avoir discuté à l’Assemblée Nationale de divers sujets et il en cite un certain nombre : CDPENAF, eau potable, titularisation employés communaux, « plus de moyens pour la santé » etc…



Mais ce qu’il oublie de dire c’est que si tous les députés discutent et déposent des amendements ( parfois des milliers ! ), seuls quelques-uns obtiennent des avantages pour nos compatriotes en les faisant adopter.



Mr Ratenon, qui se pose systématiquement en opposant sans jamais discuter avec le Gouvernement, ne fait absolument pas partie de ceux qui obtiennent.



Ce qui compte, c’est le nombre d’amendements ou de propositions rédigés par le Député et qui deviennent des lois qui changent le quotidien des gens :



Voyons le en détail, ce bilan est indigent :

- 13 proposition de lois déposées : 0 adoptées définitivement

- 2 amendements rédigés par lui ( et pas par le groupe Insoumis) et qui sont devenus définitivement la loi :

*Amendement au projet de loi de finances pour 2018 demandant au gouvernement un vague rapport sur l’enseignement des langues d’outre-mer…

*Amendement sur la liberté de choisir son avenir professionnel : minuscule rajout au rôle d’un obscur conseil en évolution professionnelle…



Pour tout le reste, Mr Ratenon s’attribue des victoires collectives (continuité obsèques) ou celles d’autres acteurs (recentralisation du RSA), ou fait croire qu’il suffit d’évoquer un sujet pour qu’il soit résolu.

Mais surtout, j’accuse Mr Ratenon d’avoir trahi la cause des Gilets Jaunes en décembre 2018 :



En pleine crise des gilets jaunes, la députée Nathalie Bassire dépose une proposition de loi sur l’encadrement des prix* pouvant répondre aux souhaits des Gilets Jaunes sur le pouvoir d’achat, et demande la cosignature des 6 autres députés de la Réunion, Mr Ratenon inclus…



Trahissant ses amis Gilets Jaunes et ses collègues députés de La Réunion, seul Mr Ratenon ne signe pas, et il est probable que, voyant l’union fissurée, le Gouvernement n’a pas cédé aux légitimes exigences des parlementaires à cause du député sortant. Tout ce qu’il a trouvé à faire, c’est brandir un gilet jaune à la tribune : l’image plutôt que l’action, voilà sa « marque de fabrique »….



J’aurais l’occasion de le lui rappeler mercredi lors du Débat avant le premier tour.



Laurent Virapoullé



