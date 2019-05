Economie Laurent Magnin, PDG d'XL Airways : "La province est le futur de la desserte Réunion" Il y a 7 ans, le haut en couleur Laurent Magnin faisait se poser à Gillot le premier avion d'XL Airways. De passage dans notre île, le PDG de la compagnie est venu présenter sa feuille de route pour les années à venir et préciser sa vision du marché.

C'est dans un établissement de l'Ouest que Laurent Magnin et son équipe commerciale ont rassemblé hier soir les agents de voyage réunionnais afin de présenter leur stratégie pour XL Airways dans les années à venir.



Son éternelle casquette visée sur la tête, le PDG de la compagnie élue en 2018 "meilleure compagnie loisirs en France", a tout d'abord tenu à saluer le rôle essentiel des agents de voyage... Ces derniers réalisent 70% des ventes d'XL Airways à La Réunion et à l'heure de la suprématie des GAFA, très inquiétante comme il l'a souligné, il a ajouté: "Notre compagnie est à taille humaine et nous avons besoin de vous ".



Fier de ramener en 2012 la concurrence sur notre île, il a rappelé l'univers hautement compétitif dans lequel XL Airways évolue et qui impliquerait une obligation de régulation. "Depuis 2012 c'est la cavalcade totale à la concurrence. Je suis très fier d'avoir vendu du Paris Antilles moins cher que du Paris Marseille en TGV. Serons nous capables de faire toujours ces prix là?".



Telle est en effet la question et Laurent Magnin tire la sonnette d'alarme: "Avant la concurrence se faisait entre compagnies françaises. Un marché comme La Réunion est un vrai défi car si des compagnies extérieures viennent sans que les gouvernements s'occupent de la compétitivité, il y a un vrai souci... En basse saison des avions cloués au sol coûtent moins cher que des avions qui volent"... Pas facile à gérer quand certaines compagnies ne sont pas soumises aux mêmes réglementations sur le travail et peuvent se permettre de renvoyer tout bonnement leurs salariés quelques mois.



Laurent Magnin a poursuivi son discours par un état des lieux. La Réunion est une destination incontournable, un marché à plus d'un million de passagers, comme le sont également les Antilles ou New York. "Si vous ne faites pas ces 3 là, vous avez un véritable problème pour exister".



Le futur d'XL se dessinera avec de nouveaux avions et également un réaménagement des cabines pour les appareils existants. Laurent Magnien, aux côtés de Frédéric Revol, son nouveau directeur des ventes et du marketing, déroule sa stratégie: "La province est le futur de la desserte de La Réunion. XL va retourner dans d'autres villes de province. A partir de 2020 nous allons desservir La Réunion, un axe majeur, avec des A330neo et dans l'immédiat reprendre une desserte directe de Paris".



La compagnie va ainsi de doter de deux A330neo, un avion peu gourmand qui permettra également de faire du cargo. La classe Premium va être repensée et offrira 28 sièges. Quatre autres avions verront leurs cabines réaménagées d'ici 2020. Le ciel Réunionnais peut compter sur XL Airways, c'est dit ! Catherine RONIN Lu 3991 fois





