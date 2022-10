A la Une . Laurent Jalabert garde la forme sur les sentiers de La Réunion

​Notre Jaja national en prend plein la vue à l’île de La Réunion. Le champion du monde du contre-la-montre et vainqueur du Tour d'Espagne fait profiter ses 160.000 followers des photos "cartes postales" qu’il a publiées sur ses réseaux sociaux. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 16:36

Laurent Jalabert parcourt les sentiers de La Réunion. Après avoir gravi les mythiques cols de la Grande boucle durant sa carrière, le voici qui profite des paysages de La Réunion tout en gardant la forme en prévision du Tour de France 2023 dont le parcours tout en altitude a été dévoilé justement ce jeudi à Paris.



"De toute beauté Mafate. 28 km dans les jambes, on va bien dormir", a commenté le consultant de France Télévisions en postant ses photos.



Randonnée à Grand Bassin il y a quatre jours puis Canalisation des Orangers hier, l’ancien porteur du maillot de meilleur grimpeur, du maillot vert ou encore numéro 1 du classement mondial UCI profite des paysages en présence de sa compagne et de son frère Nicolas, également retraité du circuit pro avec dix participations sur la plus belle des épreuves cyclistes.



L'an dernier, en prenant part à la Diagonale des fous, Laurent Jalabert n’avait pas réellement pu profiter du décor offert par le Parc national de La Réunion. Un parcours exigeant qu'il avait bouclé en 51 heures, soit dix heures de plus que lors de sa première participation en 2016.



C'est d'ailleurs dans le cadre du Grand Raid que les frères Jalabert ont immortalisé leur rencontre avec Denis Brogniart. L’animateur de TF1 s'est quant à lui testé pour la première fois sur les sentiers de l'île en prenant part à la course de relais.