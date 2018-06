Laurent Encatassamy reçu à l’hôtel de Ville

Le Maire a tenu à saluer le parcours exemplaire de ce jeune Saint-Paulois de 25 ans à peine, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Maïdo au Guillaume Saint-Paul. « Vous faites la fierté de notre commune et de toute La Réunion à qui vous montrez la voie de la réussite » a exposé Joseph Sinimalé, exprimant son plaisir de s’adresser à toute la jeunesse saint-pauloise, mais surtout à un jeune Saint-Paulois qui se bat, qui s’accroche et qui triomphe.



Né au Port, Laurent Encatassamy a suivi son cursus scolaire à Saint-Paul, d’abord à l’école Notre-Dame-Des-Grâces à Saint-Gilles-les-Hauts. Ensuite au collège Maison Blanche au Guillaume. Et puis au Lycée Évariste-de-Parny à Plateau Caillou où il a préparé et décroché le Baccalauréat.



Sous l’impulsion de son père, il s’oriente ensuite vers la boulangerie et il s’inscrit au C.A.P de boulangerie puis au C.A.P de pâtisserie. Les diplômes nécessaires en poche, il décide de s’investir d’avantage dans la boulangerie réunionnaise. C’est alors qu’il est élu secrétaire de la fédération réunionnaise des artisans boulangers pâtissiers. Puis, encouragé par son professeur Richard Zéganadin et Norbert Tacoun, président de la fédération réunionnaise des artisans boulangers pâtissiers, Monsieur Encatasamy s’inscrit au fameux concours national de la Meilleure baguette tradition française.



Son professionnalisme a parlé. Son talent est reconnu, ses efforts sont récompensés : il décroche le 1er prix ! Aujourd’hui, il gère sa boulangerie au Guillaume et une équipe d’une dizaine de salariés. « Votre brillant parcours démontre que la volonté, le besoin, la persévérance, la passion, le talent, l’exigence, mais aussi les qualités humaines ouvrent les portes à beaucoup de réussites », poursuit Joseph Sinimalé.



Ce jeudi, Laurent Encatassamy était donc reçu à l’hôtel de Ville. « Lauréat 2018 du concours de la meilleure baguette Tradition Française, je suis fier de porter très haut les couleurs de mon Île, surtout de ma ville, Saint-Paul », avoue-t-il.



Le conseil municipal a ensuite commencé. 27 dossiers ont été débattus…