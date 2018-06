A la Une . Laurent Encatassamy, le roi de la baguette, en route pour un nouveau concours





Son secret ? "Beaucoup d’entrainement" mais aussi et surtout "la passion pour ce métier", confie le gérant de la Boulangerie du Maïdo (Saint-Paul), des étoiles dans les yeux. Une passion apparue sur le tard, mais désormais bien réelle. "Au début j’étais dans un lycée général, le pain n’était pas un métier qui m’intéressait. Après le bac, mon père a monté une boulangerie et ne m’a pas vraiment laissé le choix. Je suis rentré un peu par forcing. Mais je regrette d’avoir jugé trop vite. C’est vrai que c’est un métier pas facile, mais c'est un métier incroyable", exprime le passionné de 24 ans, désormais à la tête de l'entreprise familiale.



Des ventes multipliées par huit



L’idée de passer le concours lui a été soufflée par Norbert Tacoun, président de la Fédération réunionnaise des artisans boulangers pâtissiers, qui a vu en lui l'homme de la situation. Et il ne s'est pas trompé. "Quand j'ai reçu le prix, au début j'ai ressenti un peu de stress, mais ensuite c'était que du bonheur, de la joie", se souvient avec fierté Laurent Encatassamy. Depuis, les clients se pressent pour acheter la fameuse baguette de tradition française. "On a multiplié par huit les ventes de ce produit", estime-t-il. Un prix qui tombe à pic alors que la boutique a pour projet de s’agrandir en début d'année prochaine.



Outre le pain, dont il aime partager son amour, le Saint-Paulois a d’autres passions, notamment la boxe. Le sportif a d’ailleurs été champion de La Réunion de kick-boxing. Mais parce qu’il ne peut pas être au four et au moulin, Laurent Encatassamy a dû renoncer à la compétition sportive, même s'il continue à s'entraîner deux fois par semaine.



Véritable homme de challenge, le boulanger se prépare désormais pour une autre compétition, dans la lignée de celle de mai dernier. En début d'année prochaine, l'artisan représentera La Réunion à la coupe de France de boulangerie, organisée au Sirha, à Lyon. Plus motivé que jamais grâce à sa récente victoire, il se consacre tous les lundis à l'entraînement. Espérons qu’il nous ramène un nouveau titre ! Une croûte bien bronzée et croustillante à souhait, une mie brillante, aérée et moelleuse, l’odeur exquise du pain frais et une saveur à faire fondre toutes les papilles… Quand on goûte à une baguette réalisée par Laurent Encatassamy, on comprend aussitôt pourquoi son savoir-faire a été récompensé le mois dernier lors du concours national de la meilleure baguette de tradition française.Son secret ? "Beaucoup d’entrainement" mais aussi et surtout "la passion pour ce métier", confie le gérant de la Boulangerie du Maïdo (Saint-Paul), des étoiles dans les yeux. Une passion apparue sur le tard, mais désormais bien réelle. "Au début j’étais dans un lycée général, le pain n’était pas un métier qui m’intéressait. Après le bac, mon père a monté une boulangerie et ne m’a pas vraiment laissé le choix. Je suis rentré un peu par forcing. Mais je regrette d’avoir jugé trop vite. C’est vrai que c’est un métier pas facile, mais c'est un métier incroyable", exprime le passionné de 24 ans, désormais à la tête de l'entreprise familiale.L’idée de passer le concours lui a été soufflée par Norbert Tacoun, président de la Fédération réunionnaise des artisans boulangers pâtissiers, qui a vu en lui l'homme de la situation. Et il ne s'est pas trompé. "Quand j'ai reçu le prix, au début j'ai ressenti un peu de stress, mais ensuite c'était que du bonheur, de la joie", se souvient avec fierté Laurent Encatassamy. Depuis, les clients se pressent pour acheter la fameuse baguette de tradition française. "On a multiplié par huit les ventes de ce produit", estime-t-il. Un prix qui tombe à pic alors que la boutique a pour projet de s’agrandir en début d'année prochaine.Outre le pain, dont il aime partager son amour, le Saint-Paulois a d’autres passions, notamment la boxe. Le sportif a d’ailleurs été champion de La Réunion de kick-boxing. Mais parce qu’il ne peut pas être au four et au moulin, Laurent Encatassamy a dû renoncer à la compétition sportive, même s'il continue à s'entraîner deux fois par semaine.Véritable homme de challenge, le boulanger se prépare désormais pour une autre compétition, dans la lignée de celle de mai dernier. En début d'année prochaine, l'artisan représentera La Réunion à la coupe de France de boulangerie, organisée au Sirha, à Lyon. Plus motivé que jamais grâce à sa récente victoire, il se consacre tous les lundis à l'entraînement. Espérons qu’il nous ramène un nouveau titre !

Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com Lu 379 fois





Dans la même rubrique : < > "Ma peur de personne", menaces à un avocat...Il écope de 12 ans de réclusion criminelle pour viol Affaire Caizergues: Le procureur demande des poursuites pour homicide involontaire