A la Une . Laurent Chardard perd sa prothèse en surfant et lance un appel pour la retrouver

Le Réunionnais, champion du monde de natation, a perdu sa prothèse de bras en surfant. Il lance un appel pour la retrouver. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 09:40

C’est samedi dernier que Laurent Chardard a vécu sa mésaventure. Alors qu’il surfait sur la plage du Porge océan dans le Médoc, le Réunionnais a perdu sa prothèse de bras. Le membre des Girondins de Bordeaux a donc lancé un appel sur ses réseaux sociaux.



"Si vous la trouvez, envoyez-moi un message s’il vous plaît. Il y a un gros courant nord-sud, elle sera probablement vers la Jenny", a-t-il indiqué sur Facebook. Un message entendu puisqu’il a été partagé plus de 13.000 fois en 24h. Le sportif a réalisé lui-même sa prothèse.



Originaire de La Réunion, Laurent Chardard a été victime d’une attaque de requin qui lui a coûté son bras et sa jambe droite. Installé en Gironde depuis l’accident, il s’est lancé dans la natation.



Lors des JO de Tokyo l’année dernière, il a terminé au pied du podium. Il est devenu champion du monde cette année.





