Laurent Blériot élu président du CA de la CGSS de la Réunion

Le communiqué :



Le jeudi 14 avril, à la CGSS de La Réunion, se déroulait la séance d’installation du conseil d’administration en présence des nouveaux membres élus pour 4 ans.



Monsieur Laurent BLERIOT (représentant du MEDEF) a été élu Président.



Lors de cette séance, les administrateurs ont aussi été élus :



- M. Jean-Paul PAQUIRY – représentant CGT-FO - 1er Vice-président,

- Mme Marie-Rose SEVERIN – représentante FNSEA - 2e vice-présidente,

- M. Benoît Jacky BALMINE – représentant CGTR - 3e vice-président.



Le conseil d’administration de la CGSS de la Réunion est composé de 30 membres nommés pour 4 ans :

• 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales,

• 8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles

• 2 représentants de la fédération nationale de la mutualité française

• 3 représentants des exploitants agricoles

• 4 personnes qualifiées nommées par le Préfet

• 5 membres avec voix consultative (3 représentants du personnel, 1 représentant UNAF/UDAF, 1 représentant CPSTI).



Le conseil d’administration a pour principales missions d’orienter l’activité de la CGSS de la Réunion en se prononçant sur les différents rapports qui lui sont soumis notamment ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de l’organisme.



2 questions à M. Laurent BLERIOT



Pouvez-vous en quelques mots vous présenter ?



Directeur général de CYCLEA, qui est une SAEML particulièrement engagée dans le secteur du traitement des déchets et de l’économie circulaire sur notre île, j’ai toujours eu à cœur de contribuer à mon modeste niveau au développement économique et social de notre territoire. Mon engagement sociétal et mes mandats associatifs passés à Qualitropic, Témergie, Outre-mer network, Ted X Réunion et aujourd’hui au MEDEF Réunion m’ont amené à sortir en permanence de ma zone de confort et à m’impliquer avec détermination, engagement et conviction au service du Territoire.



Petit-fils d’ouvrier, mon grand-père maternel était électricien à l’usine sucrière de quartier français à Sainte-Suzanne. J’ai grandi dans un environnement familial où les valeurs de travail, de respect, et de bienveillance sont des phares qui évitent de se perdre. Mes parents m’ont ainsi toujours poussé à croire en mes rêves, mais en me rappelant que seul le travail me permettrait de les atteindre.



Je ne crois pas au déterminisme social. Juriste de formation, je suis profondément attaché aux valeurs républicaines, de liberté, d’égalité et de fraternité, et à l’éducation nationale comme vecteur de l’ascension sociale. Tels sont les fondements qui animent encore et toujours mes actions au quotidien.



J’ai l’honneur aujourd’hui d’avoir été élu par mes pairs à la présidence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, et c’est une responsabilité que je prends très à cœur. L’engagement d’un chef d’entreprise ne peut et ne doit pas se résumer au périmètre de l’entreprise qu’il dirige. S’enfermer sur ses propres résultats sans s’ouvrir sur la société civile et être à l’écoute du monde qui nous entoure serait une erreur. Farouchement convaincu que le développement économique ne peut se concevoir sans y associer la performance sociale et la performance environnementale, je rêve d’une île de La Réunion qui permet aux talents de s’exprimer, d’innover, de créer, d’une île de La Réunion qui ne renonce pas à ses rêves par peur d’échouer. L’échec fait partie de la vie et est intrinsèquement lié à la réussite quand on en tire les leçons.



Quels seront les enjeux et les priorités de votre mandature ?



La Sécurité Sociale, héritage du conseil national de la Résistance, est un bien précieux. C’est l’une des rares instances où le paritarisme permet encore à des organisations salariées et patronales de se retrouver et de regarder dans la même direction. Notre mission est de garantir une protection sociale à tous, de permettre l’accès aux droits et aux soins aux « invisibles » que l’on n’entend jamais. L’illettrisme et son pendant contemporain l’illectronisme font des dégâts terribles. À une époque où la digitalisation apparait comme un progrès, elle ne doit pas aboutir à laisser certains usagers et notamment les plus vulnérables d’entre eux, nos « gramounes », sur le bord du chemin.



La CGSS Réunion a démontré sa capacité d’agilité et d’écoute durant les deux crises successives « Gilets jaunes et crise sanitaire ». En effet, elle y a joué pleinement son rôle de « protecteur social » mais aussi un réel rôle d’amortisseur en ayant permis à de nombreuses entreprises de ne pas sombrer grâce aux moratoires mis en œuvre ou encore grâce à la mise en place de mesures d’accompagnements et de plans d’apurements sur mesure. Cette stratégie de soutien a permis de préserver de très nombreux emplois et de soutenir l’économie locale dans les moments les plus durs de la crise et encore aujourd’hui.



L’engagement des personnels de la CGSS a été total tout comme celui du précédent conseil d’administration, dirigé par Madame Nicole ETHEVE, et auquel j’ai eu l’honneur de contribuer en tant que 1er vice-Président durant quatre années. Ce nouveau mandat, avec la confiance du conseil d’administration que je salue et remercie tout particulièrement et l’engagement de la direction générale ainsi que celui de nos 1235 agents au service de la population, sera placé sous les auspices de l’action dans l’écoute et le dialogue constant. La CGSS, en 1ère ligne du combat pour plus de justice sociale à La Réunion. Je souhaite inscrire cette mandature dans le contexte économique et social de La Réunion, avec des indicateurs qui ne tarissent pas alors que près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.



La CGSS est l’un des acteurs majeurs de la protection sociale des plus fragiles.



Faire avancer et développer notre territoire passe par la justice sociale pour faire bénéficier du progrès économique et social à ceux qui en sont pourtant les plus éloignés. Notre combat est de contribuer à faire reculer la précarité à La Réunion. Ce combat doit s’amplifier dans l’action collective et le partenariat fort qui nous lie avec les différents acteurs que sont le Département, la Région, l’État, la CAF, les communes …c’est dans cet esprit partenarial que nous voulons agir.



Au quotidien, les familles réunionnaises, les travailleurs, les entreprises… nous avons tous un lien avec la CGSS. Il est nécessaire de renforcer la proximité de la caisse avec ses publics pour être aux plus près des besoins et de renforcer la lisibilité de nos actions pour favoriser l’accès aux dispositifs d’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de ce droit fondamental qu’est la sécurité sociale.



Les services recouvrement de la CGSS Réunion sont aujourd’hui par exemple très largement reconnus pour la qualité de leur travail d’accompagnement, d’écoute et de dialogue avec les entreprises et non plus simplement vus comme une autorité « sanctionnatrice ». Ce soutien aux entreprises sera poursuivi afin de permettre la reprise économique tant attendue.



Les ambitions de cette mandature s’inscrivent à un moment charnière car les institutions se renouvellent (l’an dernier la Région et le Département, cette année un nouveau mandat présidentiel et législatif), ce qui favorisera un temps privilégié pour l’action.



La CGSS Réunion se doit d’être exemplaire et elle devra répondre au rendez-vous des défis que notre territoire aura à relever. En définitive, la CGSS Réunion devra se positionner comme acteur engagé en matière de responsabilité sociétale et environnementale, à l’écoute de ses parties prenantes et au service de chaque réunionnaise et de chaque réunionnais.