Laurena et son petit ami Damien fauchés dans ce terrible accident à Saint-Louis

L’île de La Réunion s’est réveillée ce lundi en déplorant la survenue d'un énième accident mortel sur les routes. C'est aussi le bilan effroyable de cet accident qui rappelle de terribles drames survenus ces dernières années et impliquant des jeunes Cet accident s’est déroulé à Bois-de-Nèfles Coco au niveau de l’intersection de la RN5 et du chemin Kerveguen. Après une perte de contrôle, le conducteur du véhicule s’est encastré dans la clôture murée d’une maison.La violence du choc n’a donné aucune chance aux quatre occupants. Ces derniers étaient âgées de 17 à 26 ans.Parmi les victimes, deux cousins, Kévin et Damien. Laurena était la petite amie de ce dernier. La jeune femme était âgée de 19 ans et étudiait au lycée hôtelier la Renaissance.Selon les premiers éléments de ce terrible fait divers, le groupe qui avait pris place dans ce véhicule revenait d'une fête ce dimanche.---