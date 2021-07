Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Lauréats 2021 : félicitations et dispositifs de soutien

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et les élus du Conseil Municipal félicitent les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens qui ont brillamment décroché leur diplôme cette année !

La Ville de Saint-Leu marque son soutien à l’ensemble des lauréats en proposant les dispositifs suivants. Les dates et modalités de remise vous seront communiquées ultérieurement.

1. Un cadeau pour tous les lauréats 2021 Vous avez obtenu un diplôme cette année ? (CAP, BEP, BAC, BTS, LICENCE, MASTER, DOCTORAT, DIPLÔME RECONNU PAR L’ETAT sauf Brevet des collèges)

La Ville de Saint-Leu vous invite à vous faire connaître auprès du service Vie Educative, au plus tard le vendredi 16 juillet, 15h. Tél : 0262 54 98 02.



Pièces à fournir :

– La copie du relevé de notes session juin 2021 ou du diplôme

– La copie d’une pièce d’identité

– La copie du justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois

Après inscription auprès du service Vie Educative, les lauréats 2021 seront contactés par la Municipalité pour la remise de leur récompense.

Vous pouvez vous inscrire et nous envoyer vos pièces justificatives par e-mail à l’adresse suivante : secretariat.vie_educative@mairie-saintleu.fr

2. Une prime d’excellence de 500 euros pour les bacheliers ayant obtenu une mention TB et de 1000 euros pour les bacheliers ayant obtenu une mention TB + Félicitations du Jury Vous avez obtenu votre BAC avec une mention TB ou les Félicitations du Jury ? La Ville de Saint-Leu récompense votre réussite en vous attribuant une prime d’excellence.

– Pour les bacheliers ayant obtenu une mention TB : une prime d’excellence de 500 euros

– Pour les bacheliers ayant obtenu une mention TB et les Félicitations du Jury : une prime d’excellence de 1000 euros

Nous invitons les bacheliers concernés par la prime d’excellence à se faire connaître auprès du service Vie Educative, au plus tard le vendredi 16 juillet, 15h et à transmettre une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire accompagnée des pièces suivantes :

– la copie du relevé des notes au BAC où figure la mention (session juin 2021)

– la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

– la copie de la pièce d’identité du lauréat

– un RIB au nom du lauréat

Vous pouvez vous inscrire et nous envoyer vos pièces justificatives par e-mail à l’adresse suivante : secretariat.vie_educative@mairie-saintleu.fr

3. Une aide financière pour la poursuite des études 1 ère année post-bac Vous avez obtenu votre BAC et vous souhaitez poursuivre des études ? Vous pouvez obtenir une aide financière de la Ville de Saint-Leu pour débuter votre parcours post-bac.

Pièces à fournir pour une demande d’aide financière poursuite des études 1ère année Post Bac :

– une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire accompagnée de :

– la copie du relevé de notes session juin 2021

– le certificat de scolarité pour l’année scolaire 2021/2022

– la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

– la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu

– un RIB au nom de l’étudiant

Vous pouvez déposer le dossier complet au service courrier de la mairie.







