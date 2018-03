Laure Manaudou et Camille Muffat championnes d'Europe

Quatre ans après avoir glané sa dernière médaille d'or internationale, Laure Manaudou a regouté à la victoire hier soir, lors de l'épreuve du 50m dos des championnats d'Europe de natation en petit bassin.



Elle a pulvérisé son record de France (26''78), pour devancer la Croate Sanja Jovanovic (26''84) et la Tchèque Simona Baumrtova (26''97). A l'arrivée, la championne a reçu une énorme ovation du public de Chartres et pris le temps de lever les bras et de sourire, avant de sortir du bassin. Elle a déclaré ensuite vouloir se donner quelques semaines de refléxion quant à son avenir. Cette victoire lui donnera peut-être envie de continuer.



Record du monde pour Camille Muffat



A signaler aussi l'énorme performance réalisée par Camille Muffat, qui a remporté le 400m des Championnats d'Europe en petit bassin, samedi, en battant le record du monde (3'54"85). Coralie Balmy décroche du bronze.



L'équipe de France (Frédérick Bousquet, Florent Manaudou, Camille Muffat et Anna Santamans) a également décroché le titre européen sur le relais 4x50m nage libre en 1'29"64.