Laura Flessel obligée de démissionner suite à un soupçon d'abus de bien social

Laura Flessel a démissionné ce matin, à la surprise générale de son poste de ministre des Sports au sein du gouvernement d’Edouard Philippe.



Dans son communiqué officiel, elle évoque des "raisons personnelles". Mais selon des informations du Canard enchainé et de Médiapart, l'ancienne championne olympique, ainsi que son mari, pourraient être poursuivis pour fraude fiscale et ce serait la vraie cause de sa démission.



Selon le Monde, la Commission des infractions fiscales, autorité administrative indépendante, a été saisie par l’administration fiscale, du cas Flessel, après la découverte d’irrégularités dans les déclarations de revenus de la ministre et de son mari.



Lors du contrôle fiscal approfondi sur trois ans lancée par l'administration à la suite de sa nomination au gouvernement, comme la loi le prévoit dorénavant, les agents du fisc ont été amenés à contrôler les comptes de la société Flessel & Co, dont le couple est actionnaire, et qui a en charge la gestion des droits à l’image de l’ex-championne olympique d’escrime.



C'est ainsi qu'ils ont découvert d’importants versements du compte de cette société sur le compte personnel des époux Flessel. Des revenus qui n’ont pas été déclarés au fisc et qui pourraient être qualifiés d’abus de bien social.



Le montant des impôts éludés se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’euros, selon Médiapart.