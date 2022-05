La grande Une Laura Chateau prend les commandes du 12H30 sur Antenne Réunion

Laura Chateau est de retour sur Antenne Réunion après près de six années passées loin du plateau du Journal Télévisé. Elle a accordé une interview à Zinfos974 quelques heures avant de retrouver les téléspectateurs. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 1 Mai 2022 à 14:22











Antenne Réunion a annoncé il y a deux semaines des changements importants apportés à la rédaction. Sabrina Supervièle a quitté la rédaction en chef et a été remplacée par Karen Brun. Mais les évolutions vont aussi être visibles sur le plateau du Journal Télévisé. Julien Andy quitte le 12H30 pour devenir rédacteur en chef adjoint. Laura Chateau fait son retour et présentera le rendez-vous d'information de la mi-journée du lundi au vendredi.

La nouvelle présentatrice du Journal Télévisé de 12H30 retrouve sa place sur le plateau d'Antenne Réunion après près de six années d'interruption.



Laura Chateau avait quitté la présentation en 2016 alors qu'elle était l'un des visages les plus présents tout au long de l'année. Elle s'est tournée vers la communication où elle a travaillé sur la valorisation de La Réunion à travers la culture et le sport notamment, dans des collectivités.



La mère de famille explique avoir rapidement repris ses marques après avoir pu découvrir toutes les évolutions mises en place par Antenne Réunion ces dernières années (un nouveau plateau et une nouvelle régie en haute définition, notamment).



Laura Chateau va d'abord assurer la continuité avec les rendez-vous habituels des journaux télévisés de Julien Andy. Mais des changements sont attendus à la rentrée d'août.