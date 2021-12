7mag.re Laura Berthet: venue retrouver ses racines, La Réunion ne l'a pas épargnée

C'est l'histoire d'une Réunionnaise née en métropole et qui a choisi de venir se coller à ses racines. Un projet de vie, pas si facile dans sa réalisation, mais qui prend tout son sens aujourd'hui. Rencontre au Studio974 avec la ravissante Laura Berthet, l'artiste et influenceuse qui monte.



Photos: Studio974 - YKS YAKUSA Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 11:53

L’île de la Reunion a totalement changé sa vie. Née à Royan, en Charente Maritime, Laura Berthet a toujours senti l'appel de son île, comme un vide à combler. Elle témoigne LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS